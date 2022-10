Sačuvajte srce od starenja! Ključni potezi kako ga učiniti “neprobojnim”

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Srčane bolesti vodeći su uzrok smrti u SAD-u, ali stručnjaci kažu da samo nekoliko zdravih navika može učiniti veliku razliku.

Liječnici su za Eat This, Not That izdvojili pet savjeta kako održati svoje srce zdravim dok starite.

Tjelovježba

Tjelovježba je ključna za zdravlje srca.

“Aerobne vježbe i trening otpora najvažniji su za zdravlje srca”, kaže fizioterapeut Johns Hopkins.

„Iako fleksibilnost ne pridonosi izravno zdravlju srca, ipak je važna jer pruža dobar temelj za učinkovitije izvođenje aerobnih vježbi i vježbi snage… Ako imate dobru mišićno-koštanu osnovu, to vam omogućuje da radite vježbe koje pomažu vašem srcu”, dodaje.

Izbjegavajte pušenje

Pušenje je nevjerojatno loše za srce, upozoravaju stručnjaci, ali ne samo za one koji puše nego i za pasivne pušače u njihovom okruženju.

“Studije pokazuju da je rizik od razvoja bolesti srca oko 25 do 30 posto veći za ljude koji su izloženi pasivnom pušenju kod kuće ili na poslu”, kaže kardiolog Marc Gillinov.

Kako pojašnjava, kemikalije koje se emitiraju iz dima cigareta potiču razvoj nakupljanja plaka u arterijama što dovodi do razvoja srčanih bolesti.

Izbjegavajte nezdrave masti

“Ograničenje količine zasićenih i transmasti koje jedete važan je korak za smanjenje kolesterola u krvi i rizik od bolesti koronarnih arterija. Visoka razina kolesterola u krvi može dovesti do ateroskleroze, što može povećati rizik od srčanog i moždanog udara”, rekao je dr. Brodie Marthaler.

Preporučuje nemasno meso, perad i ribu, nemasne mliječne proizvode i jaja jer su jedan od najboljih izvora proteina.

“Određene vrste ribe bogate su omega-3 masnim kiselinama koje mogu sniziti masnoće u krvi koje se nazivaju trigliceridi. Konačno, mahunarke, poput graha, graška i leće, također su dobri izvori proteina, a sadrže manje masti i nimalo kolesterola, što ih čini dobrom zamjenom za meso. Uključite ove namirnice u svoju prehranu i vidjet ćete da je zdrava prehrana izvediva i ugodna”, savjetuje dr. Marthaler.

Spavajte dovoljno i kvalitetno

San je ključan za zdravlje srca, a CDC preporučuje najmanje sedam sati kvalitetnog sna po noći.

Nemojte zanemariti zdravlje zuba

“Zdravlje zubi dobar je pokazatelj cjelokupnog zdravlja, uključujući i vaše srce, jer oni koji imaju parodontne bolesti (desni) često imaju iste faktore rizika za bolesti srca”, kaže dr. Gillinov.

“Mnoge studije su pokazale da bakterije koje su uključene u razvoj bolesti desni mogu prijeći u krvotok i uzrokovati povišenje C-reaktivnog proteina, markera upale u krvnim žilama. Te promjene mogu zauzvrat povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara”, pojašnjava dalje dr. Gillinov.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.