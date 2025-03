Ovo je sedam ključnih poruka Trumpova govora

Podijeli :

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Kongresu prvi put otkako se vratio na vlast s glavnom porukom da je "američki san nezaustavljiv". Nitko prije njega nije održao tako dugačak govor u prvom obraćanju pred zakonodavcima, trajao je oko sto minuta. Pritom nije ponudio ništa novo oko Ukrajine.

Naravno, aplaudirali su mu republikanci, a demokrati su ga podsjećali koga je sve oštetio u samo mjesec dana, odnosno kome je pogodovao. Siromašnima je otežao u startu, milijardere je učinio višestruko bogatijima. Nije se omeo zbog kritika, uzvraćao je provokacijama, i iznio viziju drugog mandata. Ona se može svesti na sedam ključnih poruka, navodi BBC.

“Hvala ti, Elone”

Trump je već na početku govora spomenuo savjetnika Elona Muska, koji je sjedio na galeriji, a koji nije izabran niti je morao proći provjere kao svi drugi službenici u povijesti. Zbog čega je dobio kritike, a posebno su bile glasne u trenutku dok mu je “izletjelo” da Amerikanci više nikad neće imati birokrate koje nisu sami birali. Referirao se na otkaze desecima tisućama javnih službenika.

Radna skupina Ministarstva za učinkovitost vlade (DOGE), koju predvodi upravo Musk, pokrenula je otpuštanja, rezanje milijardi dolara strane pomoći i ukidanje raznih programa u sklopu američke Vlade.

Šef SpaceX-a i Tesle, odjeven u tamno odijelo i plavu kravatu, ustao je i zahvalio na aplauzu iz publike.

“Hvala ti, Elone,” rekao je 78-godišnji predsjednik. “On radi jako naporno. Nije morao ovo raditi.”

Trump je zatim naveo neke primjere rastrošnosti koje je, kako tvrdi, eliminirala Muskova inicijativa za smanjenje troškova, što je izazvalo smijeh među republikancima.

“Osam milijuna dolara za promociju LGBTQI+ zajednice u afričkoj državi Lesoto, za koju nitko nije ni čuo”, rekao je Trump.

Demokratski zastupnici podigli su transparente s natpisima “Musk krade” i “to je laž”.

Muskova radna skupina tvrdi da je već uštedjela 105 milijardi dolara, no taj iznos ne može se neovisno provjeriti. Objavljene su potvrde o uštedama od 18,6 milijardi dolara, no američki mediji su izvijestili o računovodstvenim pogreškama u tim podacima. Tad se otkrilo da je riječ o osam milijuna dolara, što je ubrzo ispravljeno, no prvotna netočna informacija već je ušla u javni prostor.

Demokrati izviždali predsjednika

Već u prvih pet minuta govora, demokrat Al Green iz Teksasa izbačen je iz dvorane nakon što je odbio poslušati predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona i prestati ometati Trumpov govor.

S obzirom na to da republikanci kontroliraju Bijelu kuću, Zastupnički dom i Senat, demokrati su uglavnom bez jasnog vodstva dok pokušavaju oblikovati politički narativ i odgovoriti na nalet aktivnosti Trumpove administracije.

Mnoge demokratske zastupnice pojavile su se u ružičastim hlačnim odijelima u znak protesta. Deseci demokrata napustili su dvoranu tijekom govora, neki od njih s natpisom “Odupri se” na leđima.

“Ne postoji ništa što mogu reći da ih usreći,” rekao je Trump, očito uživajući u partijskom sukobu.

Demokratsko vodstvo odabralo je Elissu Slotkin iz Michigana, senatoricu iz ključne savezne države koju je Trump osvojio u studenom, da održi službeni odgovor demokrata. Ona je optužila Trumpa za “neviđeni poklon njegovim prijateljima milijarderima” i upozorila da “to može voditi ravno u recesiju”.

“Važno pismo” Volodimira Zelenskog

Trump je rekao da je ranije tog dana primio “važno pismo” ukrajinskog predsjednika, koje se podudaralo s onim što je Volodimir Zelenski objavio na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik izjavio je da je sada spreman raditi pod Trumpovim “snažnim vodstvom” kako bi okončao rat i “što prije sjeo za pregovarački stol zbog trajnog mira”.

“Cijenim što mi je poslao ovo pismo,” rekao je Trump zakonodavcima.

Zelenski je pružio ruku pomirenja dan nakon što je Trump pauzirao svu vojnu pomoć Ukrajini. Vjerovalo se da će tijekom govora objaviti postizanje sporazuma o mineralima, ali to se nije dogodilo.

Trgovinski rat izazvat će “mali poremećaj”

Nakon još jednog dana nestabilnosti na tržištu, Trump je umanjio moguće ekonomske posljedice trgovinskog rata koji je započeo ovog tjedna, uključujući 25 posto carina na Meksiko i Kanadu te dodatnih deset posto na uvoz iz Kine.

No, za razliku od ovacija koje su dočekale druge njegove politike, mnogi republikanci ostali su sjediti, što pokazuje podjele unutar stranke oko Trumpove trgovinske politike.

“Carine služe tome da Amerika opet postane bogata i da Amerika opet bude velika,” izjavio je Trump pa dodao:

“Bit će mali poremećaj, ali to nam ne smeta. Neće biti ništa ozbiljno.”

Ekonomisti, skloni njemu, demokratima ili potpuno neovisni, složni su da carine mogu samo naštetiti SAD-u.

Biden kriv za cijene jaja

Iako je obećao da će cijene pasti čim dođe na vlast, one su porasle, a za to krivi prošlu administraciju. U prvom mandatu dočekala ga je sjajna financijska situacija, ali ostavio je zemlju u nezavidnom položaju pa ostaje pitanje u kakvom će je stanju ostaviti sad dok ju je dobio u ruke s mnogo problema. Prema početnim potezima, ekonomisti tvrde, teško je biti optimističan.

“Kao što znate, naslijedili smo ekonomsku katastrofu i inflacijsku noćnu moru. Joe Biden je osobito dopustio da cijene jaja izmaknu kontroli i mi naporno radimo kako bismo ih vratili dolje”, naglasio je Trump i ponovno nije dobio glasan pljesak.

Dječakov san postao stvarnost

U jednom od najemotivnijih trenutaka večeri, Trump je iznenadio dječaka oboljelog od raka mozga, koji je sanjao da postane policajac.

Trinaestogodišnji DJ Daniel podignut je u zrak dok su republikanci i prisutni u galeriji skandirali njegovo ime. Trump je najavio da će DJ biti službeno zaklet u redove Tajne službe.

Šokirani DJ potom je primio značku Tajne službe direktora Seana Currana, jednog od agenata koji su štitili Trumpa tijekom pokušaja atentata u srpnju.

Prirodni rezervat nazvan po žrtvi ubojstva

Trump je tijekom govora objavio da je preimenovao prirodni rezervat u Teksasu u čast djevojčice iz Houstona, koja je navodno ubijena od strane ilegalnih imigranata, dvojca iz Venezuele. Jocelyn Nungaray (12) pronađena je mrtva u lipnju prošle godine, nakon što je prijavljena kao nestala.

Broj migranata koji ilegalno prelaze južnu granicu prošlog mjeseca pao je na najnižu razinu u najmanje 25 godina. No, Trump je navodno frustriran tempom deportacija, koje još nisu nadmašile brojke iz posljednje godine Bidenovog mandata.

