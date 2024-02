Simptomi ospica na koje treba obratiti pažnju

Podijeli :

Simptomi ospica traju dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka tjelesne temperature i pojave osipa, prvo na licu.

Ospice su jedna od najzaraznijih virusnih infekcija. Prenose se direktnim kontaktom s oboljelom osobom (poljubac, rukovanje), putem zraka respiratornim kapljicama koje prenosi oboljela osoba (kašalj, kihanje) i rijetko indirektnim putom preko svježe kontaminiranih predmeta, piše na stranici srpskog Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Nakon inkubacije (period od trenutka ulaska virusa u organizam do manifestacije bolesti, odnosno pojave tegoba) od sedam do 18 dana dolazi do pojave povišene tjelesne temperature, curenja iz nosa, kašlja i konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči i natečeni kapci).

Nabrojani simptomi traju dva do četiri dana nakon čega dolazi do skoka tjelesne temperature (preko 40°C) i pojave makulopapuloznog osipa prvo na licu, iza ušiju i na vratu, koji se zatim širi na trup i ekstremitete.

Kad je oboljela osoba zarazna za druge?

Oboljela osoba je zarazna posljednjeg dana inkubacije (kada je još uvijek bez tegoba), četiri dana prije izbijanja osipa i četiri dana nakon izbijanja osipa.

Komplikacije ospica

Komplikacije su češće kod djece mlađe od pet godina i odraslih osoba starijih od 20 godina.

To su upale pluća, upale srednjeg uha, dijareja, upala mozga i gubitak vida.

Upala pluća se javlja kod svake 20. oboljele osobe i oko 60 posto slučajeva smrtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komplikacije.

Svaki tisućiti bolesnik dobija upalu mozga, dok na 1.000 oboljelih s navedenom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

