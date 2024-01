Što pedijatri rade kad su im djeca bolesna?

Podijeli :

Pexels/Gustavo Fring

Kod djece je to neizbježno - u jednom trenutku će se sigurno razboljeti. Također, neizbježno je i da se roditelji zabrinu, zapitaju se rade li sve kako treba, mogu li učiniti još nešto kako bi se njihov mališan bolje osjećao...

Premda je pedijatrima posao liječiti djecu, i oni kao roditelji često osjećaju pretjeranu brigu. “S jedne strane, pedijatri postaju još nervozniji jer smo vidjeli sve loše stvari koje se mogu dogoditi”, kaže za Yahoo Life dr. Gina Posner, pedijatrica u Medicinskom centru u Fountain Valleyju u Kaliforniji.

Yahoo Life odabrao je nekoliko liječnika i pitao ih za njihova osobna iskustva i savjete što rade kad su njihova djeca bolesna.

“Poljubit ću ih u potiljak, ne želim prići licu”

Gina Posner je mama djeci od 12 i 14 godina koja su već mnogo puta bila bolesna. Način na koji će reagirati ovisi o bolesti. Ako se jedno od njezine djece prehladi, testira ga na covid. “Ne želim ih slati u školu ako će širiti covid”, objašnjava.

Ako je test negativan i djeca su dobro, poslat će ih u školu s maskom kako ne bi širili virus. “Ako imaju temperaturu ili jaku glavobolju, pustit ću ih da ostanu kod kuće i odmaraju se”, kaže, ističući da potiče svoju djecu da piju puno tekućine. “Vrući čaj i med glavni su nam izbor”, kaže ona. “Ako imaju želučane probleme, preporučam čaj od đumbira koji će smiriti trbuh.”

Također, kako bi zaštitila ostatak obitelji od prehlade, djeca ne sjede kraj njih, a poljupce dobivaju u potiljak umjesto u lice. U školu će ih ponovno poslati kad su 24 sata bez temperature.

“Sve dok su oni hidrirani, meni je to OK”

Dr. Krupa Playforth, pedijatrica u sjevernoj Virginiji i osnivačica Pediatrician Mom, ima djecu od 2, 6 i 8 godina. “Kao pedijatar, znam da je većina bolesti od kojih se djeca zaraze uzrokovana virusima i vrlo često se malo toga može učiniti osim borbe protiv simptoma”, kaže ona za Yahoo Life. “Osim toga, bez obzira na uzrok bolesti, dehidracija je jedan od najčešćih razloga zašto djeci na kraju treba hitna pomoć. Dakle, osim ako nema znakova koje signaliziraju bakterijsku infekciju, obično ću početi s tim da se odmaraju i piju dovoljno tekućine. ”

Playforth kaže da svoju djecu obično ostavi kod kuće ako se ne osjećaju dobro. To podrazumijeva temperaturu, jaki kašalj, povraćanje ili proljev, ili se samo čine iscrpljenima.

Često poseže za obiteljskim receptom kada je riječ o liječenju bolesti. “Odrasla sam dobivajući med i kurkumu za grlobolju i kašalj, a ponekad čak i indijski lijek koji se sastoji od meda, kurkume i mlijeka”, kaže ona. “Podaci prvenstveno podupiru med za koji se pokazalo da smanjuje noćni kašalj i može biti umirujući za upaljeno grlo, tako da je to često naš izbor.”

Kad su joj djeca bolesna, ona i njezin partner odabrat će “bolesnog” roditelja koji će se brinuti za bolesno dijete i “zdravog” roditelja koji će se brinuti za zdravu djecu i pokušati ih držati razdvojene. Bolesna djeca će obično imati odmor u zasebnoj sobi gdje se mogu igrati dok ostali često nose maske.

“Ne opterećujem se time što rade i jedu kad su bolesni jer istina je da nitko od nas nema veliki apetit kad je bolestan”, kaže Playforth. “Dok god su oni hidrirani, ja sam OK.”

“Veliki sam obožavatelj domaće pileće juhe”

Dr. Jenny Schwab, voditeljica pedijatrije na Medicinskom fakultetu UConn, kaže za Yahoo Life da često poseže za obiteljskim receptima kada su joj djeca bolesna.

“Veliki sam obožavatelj domaće pileće juhe”, kaže Schwab napominjući da će često dodati više češnjaka, đumbira, papra, peršina i svježeg soka od limuna kada je priprema za bolesnog člana obitelji.

Protiv kašlja voli posegnuti i za čajem od kamilice s medom i limunom, pa čak i za ananasom. “Svježi ananas može pomoći u zaustavljanju kašlja i otpuštanju sluzi – ima enzim bromelain”, kaže ona.

“Lagani kašalj je OK”

Dr. Ashanti Woods, pedijatar iz Mercy Family Care Physicians u Baltimoreu, svoje prvo iskustvo s bolesnim djetetom kod kuće naziva strašnim – njegovo jednomjesečno dijete imalo je respiratorni sincicijski virus (RSV), bronhiolitis, infekciju dišnih puteva. “Beba je ubrzano disala i šištala s napadima kašlja, ali to je mogao liječiti nebulizatorom kod kuće. “Da nisam pedijatar, ne bih možda to napravio”, kaže.

Sada kada su njegova djeca starija od 12 mjeseci (med se ne smatra sigurnim za djecu mlađu od jedne godine), Woods kaže da je “veliki obožavatelj meda i proizvoda na bazi meda za respiratorne probleme za djecu”. Obično će poslati svoju djecu natrag u školu kada su bez temperature 24 sata bez upotrebe lijekova za snižavanje temperature i kada nemaju jak kašalj.

“Ne koristim lijekove protiv kašlja i prehlade”

Dr. Hanna Jaworski, voditeljica pedijatrijskog odjela u Corewell Healthu, kaže da je odmor jako važan kada su djeca bolesna. “Kod kuće imam dvoje tinejdžera – moja djeca imaju 14, 12 i 7 godina – i ključno je pomoći im da shvate da je važno rano otići u krevet i da ne moraju trčati uokolo s prijateljima”, kaže ona.

Ako joj djeca imaju temperaturu, kaže Jaworski, često će im dati kućni test na covid kako bi bila sigurna da obitelj ne treba izolaciju. “Ne koristim lijekove protiv kašlja i prehlade jer ne djeluju dobro i imaju značajne potencijalne nuspojave”, kaže ona. “Također ne tražim antibiotike osim ako nisam posebno zabrinuta zbog upale grla, infekcije uha ili upale pluća.”

Kada su joj djeca bolesna, Jaworski naglašava važnost dobre higijene ruku, izbjegavanja nepotrebnog bliskog kontakta i čišćenja površina koje redovito koriste bolesni članovi obitelji. Što se tiče hrane, kaže da obično gravitira prema bljutavoj ili lako probavljivoj hrani. “Mekana ili tekuća hrana poput juha ili variva, također je omiljena”, kaže ona.

“Vjerujem instinktima svoje djece”

Dr. Katie Lockwood, pedijatrica primarne zdravstvene zaštite u Dječjoj bolnici u Philadelphiji, kaže za Yahoo Life da je iz osobnog iskustva naučila slušati svoju djecu kada kažu da se ne osjećaju dobro.

“Kada sam bila u drugom razredu, probudila sam se s bolovima u trbuhu, ali su me svejedno poslali u školu jer smo to radili 1980-ih. Kasnije tog jutra sam povratila u učionici i poslali su me kući”, kaže ona. “Kao rezultat toga, vjerujem instinktima svoje djece.”

Lockwood svoju djecu ostavi kod kuće kada imaju temperaturu ili su očito bolesna, “ali i kada mi kažu da su njihovi simptomi dovoljno značajni da ih ometaju u učenju.”

Lockwood kaže da svojoj djeci ne daje često lijekove protiv prehlade i kašlja koji se izdaju bez recepta, ako ih uopće ima. “Ovi lijekovi često imaju više sastojaka i mogu imati nenamjerne, neželjene nuspojave”, kaže ona. “Također, ako dijete kašlje, često želimo da iskašlje sluz umjesto da je suzbija. Dakle, ako moje dijete ima bolove ili temperaturu, možemo koristiti acetaminofen ili ibuprofen, ali ne koristimo kombinirane proizvode za prehladu.”

Dok Lockwood naglašava važnost posjeta pedijatru djeteta kada je bolesno, ona se također oslanja na vlastitu stručnost. “Nedavno je jedno od moje djece imalo temperaturu od 40°C na kućnom termometru”, kaže. “Poznajem mnoge roditelje koji bi ga hitno odveli doktoru. Međutim, moja obuka mi je omogućila da ostanem smirena i zapamtim da mnogi virusi uzrokuju visoke temperature i da je važnije uzeti u obzir kako se dijete nosi s temperaturom nego broj na samom toplomjeru. Liječili smo ga s malo ibuprofena, hladnim oblozima i hidratacijom.”

