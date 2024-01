Bivša ministrica pravosuđa o Turudiću: Kad su me Sanader i Šeks pritiskali da ga imenujem…

Podijeli :

Vesna Škare Ožbolt, potpredsjednica stranke Republika bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je s našom Ninom Kljenak razgovarala o izboru glavnog državnog odvjetnika i o ostalim političkim aktualnostima u zemlji.

“Glavni državni odvjetnik je najvažnija figura u pravosuđu, radi se o strašno velikim izazovima, borbi protiv korupcije, organiziranom kriminalu, općem stanju u državnom odvjetništvu. Dosta toga je gurnuto pod tepih. Dosta neslavno prolazi državno odvetništvo u koruptivnim predmetima. Kandidatura suca Ivana Turudića izaziva reakcije, ali pitanje je što će na kraju biti. Hoće li Ivan Turudić uistinu i postati glavni dravni odvjetnik, to je sad veliko pitanje. Sama kandidatura je s pravom izazvala političke reakcije…”, rekla je Vesna Škare Ožbolt.

Bivši ravnatelj USKOK-a o poznanstvu Mamića i Turudića: Mnogi ovo neće razumjeti… DOV o Turudiću: "Ne iznenađuju nas radovi koje je dostavio, to mu je dodatni plus"

Također, kaže: “Njegovu stručnost stavljam na stranu, on je dovoljno stručan da bi mogao biti državni odvjetnik, ali taj šušur oko njega…. On je čovjek teatralnosti.

Poznavajući sve što je vezano za njega, mislim da bi to sve bila stvar teatra. Kad me se kao ministricu prvosuđa tražilo da ga imenujem za predsjednika Županijskog suda pitala sam Vrhovni sud što misle o tome, nisu htjeli odgovoriti, ali su neslužbeno dali do znanja da on nije baš najbolji kandidat. Kad su me Sanader i Šeks pritiskali da ga imenujem, nisam to napravila, snosila sam konzekvence i sve pet”, rekla je.

Škare Ožbolt navodi da je situacija lagano apsurdna.

“Smatram da bi bilo dobro da se drastično promijeni način biranja glavnog državnog odvjetnika. Onako kako se to radi u SAD-u, da ga biraju građani. No, to je preveliki zalogaj”, rekla je pa se dotaknula se i priopćenja predsjednika Zorana Milanovića.

“Apsolutno potpisujem priopćenje Zorana Milanovića. Točno je naveo kakav glavni državni odvjetnik treba biti. Ne vjerujem da ima manevarski prodstor, procedura je poznata. Ne može poništiti takav izbor”.

