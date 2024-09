Tri suplementa koja mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su svjetski ubojica broj jedan. Od njih umre više ljudi nego od svih oblika raka i kroničnih bolesti donjih dišnih putova zajedno.

I u Hrvatskoj, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti desetljećima. U 2023. godini umrlo je 19 937 osoba, odnosno 38,8 % od ukupno umrlih. Kardiovaskularne bolesti poput srčanog udara, moždanog udara i zatajenja srca – svake godine odnesu više od 20,5 milijuna života, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Učinak suplemenata

Novo istraživanje pak sugerira da uzimanje određenih dodataka prehrani također može pomoći u zaštiti vašeg srca od ozbiljnih kardiovaskularnih stanja.

Upozorenje kardiologa: “Postoje znakovi koji se često zanemaruju, a upućuju na bolesti srca” Kardiokirurg otkrio četiri najgore navike za zdravlje srca

Meta-analiza iz 2022. koju je objavio Journal of the American College of Cardiology pregledala je nalaze gotovo 900 nasumičnih kontroliranih ispitivanja koja su ispitivala dobrobiti niza mikronutrijenata i fitokemikalija za zdravlje srca i otkrila da do 60 posto tih tvari dovodi do toga da se smanjuju čimbenici rizika za srce. To uključuje visoki sistolički krvni tlak, visoki dijastolički krvni tlak, visok LDL kolesterol, nizak HDL kolesterol, visoke razine triglicerida i još mnogo toga.

Istraživački tim također je promatrao kako 27 dodataka prehrani s jednim sastojkom može utjecati na vjerojatnost razvoja dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih stanja kao što su srčani udar, moždani udar, koronarna bolest srca, nepravilan rad srca, smrtnost povezana sa srcem.

Istraživači su otkrili da tri suplementa smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti i rizik od dijabetesa u kontroliranim ispitivanjima, prenosi BestLife.

1. Omega-3 masne kiseline

MNeta-analiza ukazuje na to da bi ovaj dodatak prehrani mogao smanjiti rizik od smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti i srčanog udara.

Kardiologinja Alyson Kelley-Hedgepeth posebno preporučuje dvije glavne vrste omega-3 masnih kiselina: eikozapentaensku kiselinu (EPA) i dokozaheksaensku kiselinu (DHA).

“Omega-3 masne kiseline iz ribe i ribljeg ulja preporučuje i Američka udruga za srce (AHA) kako bi se smanjila kardiovaskularna stanja, kao što su srčani i moždani udar, kod ljudi koji već imaju kardiovaskularne bolesti”, navela je Kelley-Hedgepeth.

2. Folna kiselina

Meta-analiza je također otkrila da dodaci folne kiseline, također poznati kao vitamini B9, mogu pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara.

Kardiolog otkrio 10 kritičnih srčanih simptoma koje ne smijete ignorirati Ove namirnice čiste arterije, prema kardiologu

Ovaj dodatak, zajedno s određenim drugim vitaminima B, pomaže razgraditi homocistein, aminokiselinu koja može potaknuti zgrušavanje krvi i oštetiti unutarnje stijenke arterija kada je prisutna u velikim količinama.

3. CoQ10

Treći dodatak za koji meta-analiza kaže da može poboljšati zdravlje vašeg srca je antioksidans koenzim Q10 (CoQ10). Istraživači su primijetili da je utvrđeno da ovaj određeni dodatak smanjuje smrtnost od svih uzroka, a Američka akademija obiteljskih liječnika napominje da se to posebno odnosi na one sa zatajenjem srca.

Klinika Mayo navodi da CoQ10 može pomoći i u smanjenju krvnog tlaka. “Neka istraživanja također sugeriraju da u kombinaciji s drugim hranjivim tvarima, CoQ10 može pomoći u oporavku kod ljudi koji su imali operaciju premosnice i srčanih zalistaka.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tri mliječna proizvoda koja su štetna za zdravlje i potiču debljanje Što ste prvo vidjeli? Optička iluzija otkriva vaše najvažnije skrivene osobine