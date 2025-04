Počinje novi krug američko-iranskih nuklearnih pregovora, ovo su detalji

Podijeli :

Photo by Iran's Ministry of Foreign Affairs / AFP

Sjedinjene Američke Države i Iran će u subotu održati novi krug nuklearnih pregovora na visokoj razini u Omanu, nakon što su obje strane rekle da je postignut napredak u prethodim sastancima.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, koji predvodi delegaciju Teherana, stigao je u petak u Muscat uoči posredovanih pregovora. Očekuje se da će na čelu američke strane biti izaslanik predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok Steve Witkoff.

Arakči je ovog tjedna izrazio “oprezan optimizam” glede procesa, rekavši da “ako je jedini zahtjev SAD-a da Iran ne posjeduje nuklearno oružje, taj zahtjev je moguće ostvariti”.

No, ako Washington bude imao “nepraktične ili nelogične prohtjeve, naravno da ćemo naići na poteškoće”, dodao je.

Trump je u intervjuu objavljenom u petak u časopisu Time ponovio svoju prijetnju da će vojno djelovati ako dogovor propadne, no također je kazao da je optimističan što se tiče sporazuma, dodajući da “bi radije htio dogovor nego da padaju bombe”.

Iran i SAD zadužili stručnjake da izrade okvir nuklearnog sporazuma

Najprije će se održati tehnički pregovori, a nakon njih razgovori na visokoj razini.

Michael Anton, čelnik odjela za planiranje politika u State Departmentu, predvodit će stručno izaslanstvo Washingtona, a zamjenici ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi i Mažid Takt-Ravanači će biti na čelu teheranskog, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je u petak rekao da će u novom krugu pregovorima, kao i u prethodnim u Muscatu i Rimu protekle dvije subote, posredovati omanski šef diplomacije Badr Albusaidi.

Bagej je na društvenoj platformi X napisao da iranska delegacija želi osigurati svoje “zakonsko pravo na korištenje nuklearne energije, a istovremeno poduzeti razumne korake kako bismo pokazali da je naš program u potpunosti miroljubiv”.

“Ubrzano” ukidanje sankcija je također “prioritet”, dodao je.

Nedavni pregovori predstavljaju interakciju na najvišoj razini između dugotrajnih suparnika otkako se Trump, tijekom svog prvog mandata, povukao iz povijesnog nuklearnog sporazuma iz 2015. prema kojem je ukinut dio sankcija za Iran u zamjenu za ograničavanje njegovog nuklearnog programa.

Otkako se vratio na dužnost u siječnju, Trump je ponovo uveo svoju politiku “maksimalnog pritiska” u vidu sankcija protiv Teherana.

U ožujku je pisao iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju te mu predložio pregovore, no također je upozorio na moguće vojno djelovanje ako diplomacija ne uspije.

Washington je u utorak najavio nove sankcije usmjerene protiv iranskog energetskog sektora, što je potez koji je Iran opisao kao “neprijateljski” uoči pregovora u subotu.

Zapadne zemlje, uključujući SAD, dugo optužuju Iran da nastoji razviti nuklearno oružje, što Teheran poriče.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo za civilne svrhe.

Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi je u srijedu pozvao Iran da objasni tunele izgrađene blizu nuklearnog postrojenja Natanz.

Institut za znanosti i međunarodnu sigurnost je objavio satelitske snimke za koje je rekao da prikazuju nov, dubok tunel pored starijeg.

Institut sa sjedištem u Washingtonu je također istaknuo izgradnju nove sigurnosne ograde.

“Pitamo ih: čemu to služi? Oni nam odgovaraju: ne tiče vas se”, rekao je Grossi novinarima.

Dodao je da se “ne može isključiti” mogućnost da bi u tunelima mogao biti skladišten neprijavljen materijal, no nije htio nagađati.

Iran trenutno obogaćuje uranij do 60 posto, što je daleko iznad granice od 3,67 posto nametnute sporazumom iz 2015., no to je i dalje ispod 90 posto potrebnih za nuklearno oružje.

