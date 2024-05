Top pet zdravstvenih dobrobiti konzumiranja limuna

Podijeli :

Unsplash/Lauren Mancke

Limun je pikantan, sočan i svjež. Sa svojim izrazitim kiselkastim okusom, također je dovoljno svestran za slatke i slane recepte. Limun može uljepšati običnu čašu vode ili dodati složene note okusa umacima i pekarskim proizvodima. Kako god volite uživati ​​u ovom aromatičnom voću, poželjet ćete ga jesti više nakon što čujete što registrirani dijetetičari imaju za reći o potencijalnim zdravstvenim dobrobitima limuna.

Ovo živopisno žuto voće ima zdravstvene prednosti koje mogu pozitivno utjecati na mnoge dijelove tijela. Evo nekoliko istaknutih:

1. Limun je bogat antioksidansima, poput vitamina C

U skladu s drugim agrumima, poput naranči i grejpa, limun je bogat izvor biljnih spojeva s antioksidativnim svojstvima, poput vitamina C i flavonoida. Sok od jednog limuna osigurava više od jedne trećine preporučene dnevne količine vitamina C, primjećuje Lacy Puttuck, registrirani dijetetičar u Las Vegasu. Poznato je da se vitamin C povezuje s podržavanjem zdrave imunološke funkcije, ali čini mnogo više od obrane od prehlade. Prema jednoj recenziji, vitamin C bi mogao smanjiti rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa, izliječiti ozlijeđena tkiva i podržati zdravlje srca sprječavanjem ateroskleroze.

2. Limun potiče proizvodnju kolagena

Vitamin C popularan je sastojak za njegu kože zbog svoje sposobnosti da posvijetli kožu bez sjaja, bori se protiv slobodnih radikala i poveća proizvodnju kolagena. Pronaći ćete ga u mnogim serumima i kremama, ali možete udvostručiti dobrobiti vitamina C za zdravlje kože unosom te hranjive tvari. “Vitamin C u limunu ključna je komponenta za proizvodnju kolagena u tijelu”, objašnjava Puttuck. Kolagen je vrsta proteina koji koži daje strukturu i elastičnost. Koža prirodno sadrži i stvara kolagen, ali proizvodnja kolagena opada s godinama. Dakle, konzumiranje više hrane bogate vitaminom C poput limuna može koži dati mlađi izgled, ističe Puttuck.

3. Limun pomaže u povećanju apsorpcije željeza

Možda ste čuli da biste trebali kombinirati vitamin C s hranom bogatom željezom i evo zašto. Tijelo zapravo ne apsorbira sve hranjive tvari iz hrane. Istraživači procjenjuju da možemo apsorbirati između 25 i 30 posto hem željeza iz životinjskih bjelančevina poput mesa, ali 1 do 10 posto ne-hem željeza iz biljnih izvora.

“Uparivanje hrane bogate vitaminom C poput limuna s biljnim izvorima željeza može pomoći u poboljšanju apsorpcije željeza“, objašnjava Mia Syn, registrirana dijetetičarka u Charlestonu, Južna Karolina. Prema jednoj studiji, kombinacija vitamina C i željeza mogla bi čak pomoći u sprječavanju anemije uzrokovane nedostatkom željeza kod mladih žena.

4. Limun osigurava dijetalna vlakna

Prehrana bogata vlaknima povezana je sa smanjenim rizikom od određenih bolesti, poput bolesti srca. Međutim, samo 5 posto Amerikanaca trenutno ispunjava preporuke za unos vlakana. Jedna šalica limuna sadrži gotovo 6 grama vlakana. Prema Akademiji za prehranu i dijetetiku, ženama je potrebno oko 25 grama vlakana dnevno, a muškarcima oko 38 grama vlakana dnevno. Limun sadrži vrstu topivih vlakana koja se nazivaju pektin, a koja mogu podržati kontrolu šećera u krvi i pomoći u snižavanju kolesterola, kaže Bonnie Roney, dijetetičarka iz Tampe. Međutim, vlakna se nalaze samo u cijelom limunu, a ne u limunovom soku.

5. Limun bi mogao spriječiti nastanak bubrežnog kamenca

Bubrežni kamenac je bolan, ali postoje neki načini da ih spriječite. Održavanje hidratacije smatra se najboljim načinom za sprječavanje bubrežnog kamenca, stoga svakako pijte puno vode. Dodavanje iscijeđenog limuna u vodu također može pomoći. Limun sadrži limunsku kiselinu koja bi mogla pomoći u razgradnji manjih bubrežnih kamenaca. Pijenje vode s limunom uobičajeni je kućni lijek za prevenciju bubrežnih kamenaca, a postoje neka istraživanja koja to podupiru, prema Harvard Medical School.

Kako dodati više limuna u svoju prehranu

Najlakši način da dodate više limuna u svoju prehranu je da iscijedite limunov sok u vodu ili čaj. To vam pomaže da ostanete hidratizirani, a istovremeno osigurava neke antioksidanse. Drugi načini korištenja soka od limuna uključuju njegovo dodavanje u preljeve za salate, marinade i umake. Kao što Syn napominje, samo imajte na umu da sok od limuna nema vlakana, piše Real Simple.

Rijeđe je jesti cijele limune, ali postoje načini da ih iskoristite – koru i sve. Cijeli limun se može koristiti u pekarskim proizvodima, kao što su kolači. Možete čak ubaciti cijele limune u blender i napraviti limunadu.

Ako se pitate je li sigurno jesti limun svaki dan, odgovor je da. Za većinu ljudi potpuno je sigurno jesti limun svaki dan. Jedna skupina koja bi trebala pripaziti na jedenje previše limuna su ljudi s gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB), dijeli Puttuck. Kiselost u limunu može pogoršati refluks kiseline. Drugi su otkrili da limun zapravo poboljšava simptome GERB-a. A budući da je vitamin C topiv u vodi, svaki višak vitamina C od konzumiranja puno limuna jednostavno se izlučuje kroz urin, primjećuje Roney.

