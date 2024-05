Rakar: Kombinacija HDZ-DP gotova, sad pregovaraju koliko će to zapravo koštati

Podijeli :

Informatički stručnjak i politički konzultant Marko Rakar u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao moguće postizborne koalicije i dosadašnji tijek događaja.

Osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je poručio da ima lukavi plan.

“Mislim da nema nikakvog lukavog plana. HDZ je relativni pobjednik izbora i objektivno jedina stranka s kojom mogu formirati vlast je Domovinski pokret i nema drugog scenarija koji je realan”, navodi Rakar.

“Plenković nije osobito zainteresiran za manjine”

Što se tiče nekih drugih scenarija na koje pozivaju oporbene stranke, Rakar smatra da to nije realno.

“Neki su jasno rekli da neće dignuti glas za HDZ. Za očekivati je da će stajati kod toga. Mislim da Plenković nije osobito zainteresiran za manjine, ono što mu je kao interni dug prema manjinama je da ih integrira u buduću vladu, ali ako se vlada dogodi bez njih, neće to biti veliki gubitak, on mora stvoriti dojam da se nešto kao borio za njih. Objektivno, ako može sastaviti vladu bez manjina onda će se to dogoditi”, rekao je Rakar.

Osvrnuo se i na pozive o formiranju antikorupcijske većine. “Nisam uspio primijetiti da je DP rekao da treba smijeniti Turudića niti su jako glasni oko toga lex AP-a. S druge strane, SDP-u paše bilo koja kombinacija, a svi ostali imaju svoje uvjete. Morali bi nacrtati tko je kome prihvatljvi i pod kojim uvjetima.”

“Stvari koje priča Most, to je više pokušaj da u javnosti ispadnu proaktivni, mi smo kao otvoreni, ali treba zadovoljiti ovih 37 uvjeta. Most je u povijesti pokazao kako funkcionira i ne vjerujem da su vjerodostojni”, dodao je.

“Kombinacija HDZ-DP gotova”

Rakar je uvjeren da je “kombinacija HDZ-DP gotova, sad pregovaraju koliko će to zapravo koštati, koliko će DP dobiti ministarstava, tajnika, javnih poduzeća”.

No, sama kombinacija HDZ-a i DP-a nije dovoljna. Rakar je komentirao tko bi im se još mogao prdružiti.

“Vučemilović je proizašla iz DP-a, a naći će se još netko… Imam osjećaj da IDS cijelo vrijeme čeka da ih netko prozove ne bi li digli ručice i odjedanput smo na brojci koja je potrebna. Zadnjih dana vidimo da ni manjici nisu tako jedinstveni…”

Navodi da nigdje nije zapisano da manjici moraju djelovati zajedno. “Furio Radin koji se već stopio s namještajem u Saboru, on će dići ruku de facto za bilo što.”

“Plenkovićev ego je najveća prepreka”

Rakar je komentirao i što je u ovom trenutku najveći problem za Plenkovića.

“To što je shvatio da će imati neki osigurač u vladi i saboru koji će za bilo koju njegovu ideju ili istup moći postavljati neugodna pitanja. Plenkovićev ego je u ovom trenutku najveća prepreka u dovršetku pregovora, mroa shvatiti da dosadašnja shema neće moći funkcionirati ubuduće jer je s druge strane stola stranka koja je slabija od HDZ-a, ali dovoljno jaka da u bilo kojem trenutku može reći da se ide na izbore”, kazao je.

Rakar također smatra da bi Plenković mogao pristati na bilo što uz uvjet da on sam dobije neku prihvatljivu poziciju u Bruxellesu.

Komentirao je i što sad može Milanović. “On nas može iznenaditi i naručiti sazivanje Sabora prekosutra ili može čekati da istekne ovaj rok od 20 dana; to je sada administrativna funkcija u kojoj nema puno manevarskog prostora.”

