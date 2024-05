Vesna Vučemilović dala ostavku u Suverenistima!

Zastupnici Mosta Božo Petrov i Robert Podolnjak su tijekom konferencije za medije pojasnili na koji način vide formiranje antikorupcijske većine te koji bi bili prvi potezi.

"Neki spominju promjene pravila u izbornom zakonu. Da, točno je da ovaj izborni zakon ide na ruku samo jednoj stranci, ali u trenucima kad ćemo raspravljati o promjeni, naš je stav da ne smije biti revanšizma i da novi zakon ne ide nikome na štetu. Želimo pravednu i poštenu utakmicu za sve. Također, želimo promjenu nekolicine zakonskih prijedloga, a jedna od stvari je ograničenje mandata manjinskih predstavnika, formiranje ureda za porijeklo imovine, usklađivanje mirovina s troškovima života i da se ograničiti, u skladu s realnim potrebama, uvoz stranih radnika te želimo univerzalni dječji doplatak za svu djecu u minimalnom iznosu od 80 eura", izjavio je Petrov pa nastavio:

"Čitam da je sklapanje ovakve antikorupcijske većine otežano izjavama nekih lokalnih čelnika, primjerice, gradonačelnika Zagreba. Mislim da nikome to ne može donijeti ništa loše, samo dobro. Također, Domovinski pokret je bio naša konkurencija na izborima pa ako netko treba rigati vatru, to bih trebao biti ja. Ali, mislim da je izlaz građanima, da se spase od HDZ-a, antikorupcijska koalicija, većina bez HDZ-a. Zato ću ponovno reći da je naš prijedlog za predsjednika Sabora Ivan Penava."

Još se jednom osvrnuo na Možemo.

"Podsjetit ću, ako dobijete deset mandata, a odbijate ići s ljevicom ili desnicom, omogućavate da HDZ vlada još 200 godina. Vidim i da je DP-u veliki problem tema manjinskog predstavništva, a i što vidim s lijevog spektra, frustrira ih navezanost manjinskih predstavnika na HDZ. Smatram, iz tog razloga, da se razmotre alternativni modeli. Predložit ćemo javno ono što je u ovom trenutku realno, a to će objasniti naš ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak. Reći će kako je sa 76 ruku moguće donositi odluke u Saboru i kako manjinski predstavnici mogu brinuti o manjinama koje predstavljaju, bez da ovise o političkoj trgovini i državnom proračunu."

Detaljnije je o statusu nacionalnih manjina progovorio Podolnjak.

"Svjesni smo da je proces formiranja vlade iznimno politiziran, naročito zbog potencijalnog sudjelovanja zastupnika nacionalnih manjina. Nikad nije bio toliko problematiziran od određene političke opcije i upravo je ovo trenutak u kojem treba ozbiljno promisliti o drugačijem reguliranju njihova statusa, kako bi se u budućnosti izbjegavala ovakva situacija, u kakvoj Hrvatska nikad nije bila. Uz to, nacionalne manjine su jezičac na vagi i to nije dobro, kako za druge, tako i za zastupnike nacionalnih manjina", izjavio je i nastavio:



"Za svih osam zastupnika trebalo je oko 23.000 glasova, što je u općem izbornom sustavu, maksimalno dva zastupnika. Dakle, ne postoji jednako biračko pravo i zbog toga se mogu formirati parlamentarne većine koje počivaju na potpori manjine birača, ne većine. U prošlom sazivu su većinu činile stranke i zastupnici s 200.000 glasova manje od stranaka u opoziciji. To su razlozi zbog kojih se traži rješenje kako zastupnici manjina ne bi imali pravo, prema Ustavu, odlučivati o formiranju vlade i donošenju državnog proračuna. Predložio bih prijedlog aktualan 2014., u kojem je navedeno novo rješenje za zastupnike nacionalnih manjina, ustavno rješenje bilo bi sljedeće, da zastupnici nacionalnih manjina ne bi imali pravo odlučivanja o formiranju vlade i donošenja proračuna. Zauzvrat bi imali pravo veta na sve zakone koji se odnose na prava nacionalnih manjina."

Tema su bili i glasovi iz dijaspore.

"Većinom iz 11. izborne jedinice dolaze HDZ-ovi zastupnici, ali to je volja birača. Nismo razgovarali o ograničavanju njihovih prava, ali na prijedlog stručnjaka, možemo otvoriti i tu temu. Bitno je spriječiti političku trgovinu, a u tome prednjače zastupnici nacionalnih manjina", rekao je Petrov.

Gradonačelnik Zagreba Tomašević ponovio je da nitko osim SDP-a ne bi trebao imati pravo na mjesto predsjednika Sabora jer je dobio najviše glasova od svih oporbenih stranaka.

"Tomašević ili slabo kopča ili mu moje riječi nisu dobro prenijete. Kome je stalo do dobrobiti hrvatskih građana, podržat će formiranje promjena kojima bi se maknulo HDZ. Podržat ću koga i većina, a zašto je Tomaševiću bitnija stolica od dobrobiti naroda, ne znam", poručio je Petrov.