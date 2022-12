Treba li lijekove uzimati prije ili nakon jela?

Podijeli :

Izvor: Ksenia Yakovleva on Unsplash / ilustracija

Mnogi ljudi praktikuju konzumiranje lijekova isključivo nakon jela. Međutim, postavlja se pitanje je li ovo ispravno.

Naravno, ne postoji jednostavan odgovor. Međutim, kao opće pravilo, lijek trebate uzimati na prazan želudac (jedan sat prije jela ili dva sata poslije), osim ako u uputama nije navedeno drugačije.

Zašto se savjetuje uzimanje lijekova prije jela? Zato što konzumiranje tableta nakon što jedete može utjecati na način na koji vaš želudac i crijeva apsorbiraju lijek. Korisnost lijekova može biti znatno umanjena, piše portal myDr, a prenosi Klix.

Grejp je dobar primjer hrane koja može utjecati na djelovanje tableta. On ometa neke od enzima odgovornih za razgradnju lijekova, što dovodi do povećane količine lijeka koji se nakuplja u vašem tijelu. Povećana količina tableta dovodi do neželjenih učinaka.

Ako dođe do nakupljanja antihipertenzivnog lijeka, možete doživjeti opasno sniženje krvnog tlaka. Ovakvi problemi mogu se dogoditi i s lijekovima koji se izdaju na recept i bez recepta, uključujući antacide, vitamine i tablete sa željezom.