Podijeli:







Izvor: Pexels

Jedna od kraljica jeseni, bundeva, savršena je namirnica za osobe koje pate od bolesti želuca i crijeva. Ona pomaže kod zatvora, štiti zdravlje očiju, ali i organizam od utjecaja slobodnih radikala, jača imunitet i, prema mnogim istraživanjima, može pomoći u sprječavanju razvoja malignih tumora. Sve ove zdravstvene prednosti ljudi povezuju uz narančastu tikvu, no jeste li znali da se osim bundeve mogu konzumirati i samo njezine sjemenke, bilo da ih grickate samostalno ili posipate po juhi ili kolaču od bundeve.

Čuli ste za jedenje sjemenki suncokreta, chia sjemenki i drugih raznih vrsta, ali možda je vrijeme da dodate sjemenke bundeve na svoj popis prehrane. Dijetetičari su za Eat This, Not That objasnili to što bi se dogodilo kada biste sjemenke bundeve uvrstili u svoj jelovnik. U nastavku pročitajte koji su učinci sjemenki bundeve.

Mogu ojačati imunitet

Prema dijetetičarki i autorici raznih prehrambenih knjiga Lauren Manaker, sjemenke bundeve sadrže cink, hranjivu tvar koja pomaže zdravlju imuniteta. “Njihova redovita konzumacija može vam pomoći da unesete dovoljno ovog ključnog minerala i poboljšate svoje imunološko zdravlje”, rekla je Lauren. Osim cinka, bundeva je bogat izvor kalcija, kalija, željeza i vitamina K.

VEZANE VIJESTI Koliko brzo moramo hodati da bi se računalo kao kardio? Stručnjaci: Ovo su najbolje namirnice za prevenciju raka

Prema Klinici Mayo, preporučeni dnevni unos kalcija je 1000 do 1200 miligrama za muškarce i 1200 za žene ako imate 51 godinu ili više. S druge strane, preporučeni dnevni unos željeza je 10-15 miligrama za odrasle muškarce i žene i 30 miligrama za trudnice. Stoga, ako tražite brz način da unesete svoje hranjive tvari, grickajte sjemenke bundeve!

Mogu poboljšati san

Kada ne djeluju prirodni pripravci poput tuširanja toplom vodom, toplog mlijeka i tehnika disanja koje opuštaju mišiće i čiste misli, okušajte sreću sa sjemenkama bundeve prije spavanja. “Sjemenke bundeve prirodni su izvor triptofana – aminokiseline koja podržava san”, kaže dijetetičarka Lauren Manaker. Stoga predlaže da ih jedete navečer, što bi vam moglo pomoći da brže uronite u san.

Mogu smanjiti rizik od raka dojke

Sjemenke bundeve sadrže lignane – polifenole koji mogu pomoći u smanjenju rizika od raka dojke. U opservacijskoj studiji objavljenoj u časopisu Nutrition and Cancer Journal, otkriveno je da je konzumacija sjemenki bundeve povezana sa smanjenim rizikom od raka dojke kod žena u postmenopauzi. Druga studija objavljena u istom časopisu sugerira da bi lignani u hrani također mogli igrati važnu ulogu u liječenju ovog raka. Također, učinkovite su u borbi protiv raznih vrsta raka i imaju antiupalno djelovanje.

Mogu pružiti osjećaj smirenosti

Prema dijetetičarki, sjemenke bundeve su dobar izvor magnezija. Ona sugerira da je magnezij mineral koji može pomoći u promicanju osjećaja smirenosti u mozgu. Za vrijeme stresa, tijelo gubi sve više magnezija. Naime, izlučuje se povećana količina hormona poput adrenalina i kortizona te se povećanom razinom kortizona sve više magnezija iz krvi filtrira u bubrezima i eliminira putem mokraće.

Možete osjetiti nelagodu u želucu

Ipak, kao i sa svakom hranom, potrebno je paziti na količine koje unosite. “Sjemenke bundeve bogate su vlaknima, što može biti dobro, ali važno je kontrolirati porcije”, kaže nutricionistica i doktorica Lisa Young. Konzumacija prevelikih količina sjemenki bundeve odjednom može dovesti do plinova i nelagode u želucu.

Možda ćete unijeti previše kalorija

Dr. Young savjetuje da, iako su sjemenke bundeve bogate vitaminom E i nezasićenim masnoćama, previše njih može dovesti do pakiranja previše kalorija u vašu dnevnu prehranu. U prosjeku, četvrtina šalice suhih sjemenki bundeve sadrži oko 180 kalorija. Ako biste udvostručili veličinu porcije, udvostručili biste i kalorije i tako biste lako prekoračili 300 kalorija u jednom međuobroku. Dakle, koliko god ove sjemenke bile hranjive, nemojte zaboraviti na umjerenost.

Mogu pogoršati vaš jednjak

Ako ste ikada jeli sjemenke bundeve, znate da imaju hrskavu teksturu. Čine izvrsnu dodatnu hrskavost jelima poput salata, juhe i raznih kolača i biskvita. Međutim, njihova tvrdoća, ako se pažljivo ne žvače, može dovesti do oštećenja grla. “Obavezno dobro žvačite sjemenke bundeve”, poručila je dijetetičarka, prenosi centar zdravlja.