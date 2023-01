Kupujete novi automobil? U ovoj zemlji vam daju 5.000 eura, ali uz dva uvjeta

Podijeli :

Izvor: Nicolas Landemard / Zuma Press / Profimedia / Ilustracija

Austrijsko ministarstvo zaštite klime, okoliša, energije i mobilnosti produžilo je promotivnu kampanja u sklopu koje država svakom građaninu koji želi kupiti novi automobil, subvencionira kupnju s 5.000 eura, ali uz dva uvjeta, da se radi o električnom automobilu koji nije skuplji od 60.000 eura.

Za subvencioniranje električnih vozila, ove je godine osigurano 95 milijuna eura. Subvencije su predviđene i za financiranje privatne infrastrukture za punjenje električnih automobila, i to s 600 eura za tzv. wallboxe, te s 1.800 eura za infrastrukturne sustave u stambenim objektima s više stanova.

Punionice za tvrtke i poduzeća država će financira s iznosom do 30.000 eura, piše Fenix magazin.

Mijenjaju se subvencije za plug-in hibride te po novom takav automobil mora obavezno prijeći najmanje 60 kilometara isključivo na struju, dok je do sada granica bila na 50 km. To je uvjet da se za plug-in hibrid dobije subvencija od 2.500 eura. Subvencionira se i kupnja e-motora do iznosa od 1.900 eura.

Kako kupiti auto u Njemačkoj? Detaljni vodič uz koji je nemoguće pogriješiti Električni automobili mogli bi skladištiti energiju

Što se tiče e-punionica električnom energijom napravljena je nova, zasebna shema za regije u kojima ih ima još relativno malo. Odlučeno je da će se sredinom ove godine za takve regije izgraditi potrebna infrastruktura, za koju će se iz Fonda izdvojiti 10 milijuna eura.

“Budućnost na našim ulicama je električna. Glavna poluga za bolju zaštiti klime leži upravo po pitanju prometa”, istaknula je austrijska ministrica za zaštitu klime, okoliša i energiju, iz stranke Zelenih, Leonore Gewessler.

“S e-mobilnosti znatno ubrzavamo prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, što nas dodatno oslobađa od naše ovisnosti o Rusiji”, napomenula je Gewessler.

Vezano uz prelazak na e-mobilnost austrijska si je Vlada kao poseban cilj ove godine postavila subvencioniranje tvrtki, kako bi svoje vozne parkove zamijenile e-automobilima. A to uključuje i specijalna vozila, od e-autobusa, kombija i kamiona do drugih teških vozila. Ministarstvo zaštite klime i okoliša i energije najavilo je i brojne olakšice za tvrtke koje se odluče za e-mobilnost. Od oslobađanja plaćanja određenih naknada i odbitka pretporeza, do oslobađanja plaćanja standardnog poreza za potrošnju (NoVA), te poreza pri osiguranju vozila.

Svi zainteresirani za subvencije svoj zahtjev mogu predati najkasnije do 31. ožujka 2024. godine. Dakle, imaju na raspolaganje još više od godine dana za odluku o svom ulasku u novi svijet e-mobilnosti, navode mediji.

