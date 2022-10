Svi proizvođači je žele: Nova revolucionarna boja smanjit će uporabu klime

Podijeli:







Znanstvenici sa Sveučilišta Purdue nedavno su razvili bijelu boja koja je odbijala toplinu, ali sada su otišli korak dalje i unaprijedili formulu. Razvili su novu formulu bijele boje koja ju čini tanjom i lakšom te idealnom za odbijanje topline daleko od automobila, vlakova i zrakoplova.

“Kontaktirali su me svi, od proizvođača svemirskih letjelica preko arhitekata do tvrtki koje proizvode odjeću i obuću”, rekao je Xiulin Ruan, profesor strojarstva s Purduea i jedan od autora ove boje dodajući da ih je sve zanimalo gdje to mogu kupiti, piše Revija HAK.

Izvorna bijela boja koristila je nano čestice barijevog sulfata za reflektiranje 98,1% sunčeve svjetlosti, hladeći vanjske površine više od 4,5°C ispod temperature okoline. Dakle, ako biste pokrili krov svoje kuće tom bojom mogli biste rashladiti svoj dom s mnogo manje klima uređaja. Ali ipak postojao je problem.

“Da bismo postigli ovu razinu hlađenja morali smo nanijeti sloj boje debljine najmanje 400 mikrona”, rekao je Ruan.

“To je u redu ako nanosite boju na robusnu nepokretnu strukturu, poput krova zgrade. Ali u primjenama koje imaju precizne zahtjeve veličine i težine, boja mora biti što tanja i lakša”, pojasnio je.

Zato je Ruanov tim počeo eksperimentirati s drugim materijalima, pomičući granicu sposobnosti materijala da raspršuju Sunčevu svjetlost. Njihova najnovija formula je nano porozna boja koja sadrži heksagonalni bor nitrid kao pigment, tvar koja se uglavnom koristi u mazivima. Ova nova boja postiže gotovo istu referentnu vrijednost sunčeve refleksije (97,9%) sa samo jednim slojem boje od 150 mikrona (0.15 mm na slici gore).

“Heksagonalni borov nitrid ima visok indeks loma, što dovodi do jakog raspršenja sunčeve svjetlosti”, rekao je Andrea Felicelli, doktor strojarstva na Purdueu koji je radio na projektu.

Čestice ovog materijala također imaju jedinstvenu morfologiju, koju nazivamo nano pločice.

Boja također sadrži šupljine zraka, što je čini vrlo poroznom na nano skali. Ova manja gustoća, zajedno s tankim premazom, daje još jednu veliku korist: smanjenu masu. Novija boja teži 80% manje od boje s barijevim sulfatom, ali postiže gotovo identičnu sunčevu refleksiju.

Sve ovo znači da nova bijela boja može biti primjenjena na automobilima, vlakovima…

