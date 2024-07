Ako imate njemačku mirovinu uskoro bi vam trebao biti isplaćen još jedan dodatak

Podijeli :

Od 1. srpnja mirovine u Njemačkoj rastu za 4,57 posto. No, u srpnju će udovice, udovci i osobe smanjene sposobnosti zarađivanja dobiti i dodatak na mirovinu do 7,5 posto. Za one koji ispunjavaju uvjete to znači da će isplata biti izvršena između 10. i 20. u mjesecu.

Prema njemačkom mirovinskom osiguranju, svi čija je invalidska mirovina započela između 2001. i 2018. dobit će dodatak, piše tportal.

Izračunava se iz osobnih mirovinskih bodova koji su prikupljeni do 30. lipnja 2024. godine.

Svi koji su u mirovinu otišli od siječnja 2001. do lipnja 2014. dobit će dodatak od 7,5 posto.

Za one koji su u mirovini između srpnja 2014. i prosinca 2018., doplata iznosi 4,5 posto.

Dodatak i za one koji primaju starosnu mirovinu

Dodatak na mirovinu imaju i oni koji trenutno primaju starosnu ili obiteljsku mirovinu.

Preduvjet je da ste prethodno primali invalidsku mirovinu. To će poboljšati mirovine za mnoge pogođene osobe.

Njemačko mirovinsko osiguranje će u srpnju obavijestiti one koji imaju pravo na dodatkak na mirovinu. Obavijest sadrži iznos nadoplate.

Naveden je i rok za plaćanje. No, dodatak na mirovinu prenosi se neovisno o isplati mirovine.

Za one koji ispunjavaju uvjete to znači: isplata će se izvršiti između 10. i 20. u mjesecu. Od prosinca 2025. doplata se više neće posebno isplaćivati.

Umjesto toga, isplata se vrši zajedno s mirovinom. Od tog trenutka umirovljenici dobivaju dodatak u jednom iznosu s mirovinom.

Osobe koje ispunjavaju uvjete ne moraju ništa učiniti da bi dobile dodatak. Njemačko mirovinsko osiguranje u srpnju će zasebno obavijestiti sve one koji imaju pravo i obavijestiti ih o njihovom pravu i visini isplate.

Uz obavijest o usklađivanju mirovine, korisnici dobivaju posebno pismo o dodatku na mirovinu. Plaćanje je automatsko i nije potrebna nikakva prijava.

