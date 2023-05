Njemačke mirovine od 1. srpnja rastu više od očekivanja

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Pivo, maslac, benzin: od početka rata u Ukrajini gotovo sve je osjetno poskupjelo u Njemačkoj. Inflacija je prošle godine u prosjeku iznosila 6,9 posto, a cijene nastavljaju rasti i ove godine.

To posebno teško pogađa oko 21 milijun umirovljenika u Njemačkoj. Za razliku od zaposlenika, oni ne mogu jednostavno tražiti od šefa povišicu ili promijeniti posao. No, od 1. srpnja slijedi redovno povećanje mirovina – i to mnogo više nego što se prvotno pretpostavljalo: na Zapadu za 4,39 posto, na Istoku za 5,86 posto, javlja Fenix magazin.

Ovaj skok je posebno velik i vjerojatno posebno potreban mnogim umirovljenicima. Čak i ako rast u potpunosti ne nadoknadi inflaciju, povećanje bi trebao donijeti značajno olakšanje mnogim ljudima.

Ali koliko je to točno olakšanje?

Zapadna Njemačka

500 eura: + 21,95 eura

600 eura: + 26,34 eura

700 eura: + 30,73 eura

800 eura: + 35,12 eura

900 eura: + 39,51 eura

1.000 eura: + 43,90 eura

1.100 eura: + 48,29 eura

1.200 eura: + 52,68 eura

1.300 eura: + 57,07 eura

1.400 eura: + 61,46 eura

1.500 eura: + 65,85 eura

1.600 eura: + 70,24 eura

1.700 eura: + 74,63 eura

1.800 eura: + 79,02 eura

1.900 eura: + 83,41 eura

2.000 eura: + 87,80 eura

2.200 eura: + 96,85 eura

2.300 eura: + 100,97 eura

2.400 eura: + 105,36 eura

2.500 eura: + 109,75 eura

Istočna Njemačka

500 eura: + 29,35 eura

600 eura: + 35,16 eura

700 eura: + 41,02 eura

800 eura: + 46,88 eura

900 eura: + 52,74 eura

1.000 eura: + 58,60 eura

1.100 eura: + 64,46 eura

1.200 eura: + 70,32 eura

1300 eura: + 76,18 eura

1.400 eura: + 82,04 eura

1.500 eura: + 87,90 eura

1.600 eura: + 93,76 eura

1.700 eura: + 99,62 eura

1.800 eura: + 105,48 eura

1.900 eura: + 111,34 eura

2.000 eura: + 117,20 eura

2.100 eura: + 123,06 eura

2.200 eura: + 128,92 eura

2.300 eura: + 134,78 eura

2.400 eura: + 140,64 eura

2.500 eura: + 146,50 eura

Povećanje mirovine ovisi o kretanju plaća u zemlji. Kad rastu plaće, rastu i mirovine. Ako, pak, padnu, takozvano mirovinsko jamstvo sprječava da se i mirovine smanje. U najgorem slučaju postoji rizik od nulte stope. kao što je to bio slučaj prošli put tijekom korona krize 2021. godine.

