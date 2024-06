Dijelu umirovljenika stiže jednokratni dodatak. “Dat ću unucima za sladoled. Valjda će imati dosta”

Podijeli :

U četvrtak će nešto više od 80 tisuća umirovljenika dobiti jednokratni novčani dodatak koji im odlukom Vlade sjeda na račune radi ublažavanja posljedica rasta životnih troškova.

Većini umirovljenika jednokratno novčano primanje isplaćeno je koncem ožujka, a sada će ga dobiti i korisnici hrvatskih mirovina s inozemnim elementom, korisnici samo inozemnih mirovina i korisnici mirovina koji su zaposleni.

Za isplatu ovog dodatka osigurano je nešto više od osam milijuna eura iz Državnog proračuna.

Primate ovu vrstu mirovine? Prijavite se na Mirovinsko za dodatak od 160 eura

Od 50 do 160 eura

Da bi ostvarili pravo na ovaj dodatak, korisnici su bili obvezni do 31. svibnja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za veljaču 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Ovisno o visini mirovine, pet je kategorija umirovoljenika koji će primiti jednokratno novčano primanje. Oni s mirovinama u iznosu do 320 eura dobit će 160 eura. Onima s mirovinama do 460 eura jednokratno će biti isplaćeno 120 eura; za mirovine do 600 eura – 80 eura dodatka; do 730 eura – 60 eura dodatka, a za mirovine do 880 eura – 50 eura.

“Gase požar kad je već pri kraju”

Koordinator političke platforme Umirovljenici zajedno Lazar Grujić kaže da u toj platformi pozdravljaju svaku pomoć umirovljenicima pa i ovu, ali je ne smatraju rješenjem.

“Vlada je već nekoliko paketa pomoći namijenila umirovljenicima i ne možemo reći da smo protiv toga. Dapače, svaka pomoć umirovljenicima u ovom trenutku znači puno. Pozdravljamo to, ali smatramo da to nije rješenje. Rješenje je novi izračun mirovina i njihovo povećanje. Problem je u malim mirovinama jer ljudi ne mogu zadovoljiti niti osnovne potrebe. Mirovine im ne prate inflaciju koja je, što se tiče prehrambenih proizvoda, izuzetno visoka”, rekao nam je Grujić.

Umirovljenik: Ako radiš puno radno vrijeme uzmu ti pola mirovine, od sirotinje prave još veću sirotinju

Podsjeća na predizborno obećanje premijera Andreja Plenkovića da će do kraja mandata (n)ove Vlade prosječna mirovina narasti za 30 posto – na 750 eura.

“Pozivamo premijera da dobro razmisli o tome jer će inflacija već do kraja godine “pojesti” tih 30 posto koje on najavljuje u iduće četiri godine. Problemi umirovljenika mogu se riješiti samo radikalnim rezovima. Ovaj dodatak koji će umirovljenici sada dobiti je kao da idete gasiti požar kada je pri kraju i kada je već sve izgorjelo”, smatra Grujić.

“Taj dodatak ode čim stigne”

Jedan od onih kojima će u četvrtak na račun sjeti jednokratno novčano primanje je i Andrija, umirovljenik iz Osijeka. On dio mirovine prima iz Njemačke gdje je radio početkom 1970-ih. Skupa s mirovinom koju je kasnije stekao i radom u Hrvatskoj za dlaku je ispod najvišeg cenzusa od 880 eura, taman da stekne pravo na ovaj dodatak. Dobit će 50 eura. Zove to “Plenkovićevim poklon-bonom”.

Većina umirovljenika i ovog će ljeta more gledati samo na televizoru. “Postoji način da i oni odu na Jadran”

“Bilo to 50 ili 150 eura, svaka takva jednokratna pomoć ode čim stigne. Bitno je da oni s manjim mirovinama dobiju više. Ja se nekako skrpam i bez tih dodataka”, kaže.

Pitali smo ga zna li već na što će mu tih 50 eura “otići čim stignu”.

“S obzirom na to kakva je vrućina i sparina ovih dana, ne idem nigdje iz kuće pa nemam gdje potrošiti. Radije ću dati unucima za džeparac. Valjda će im biti dosta za sladoled. Čujem da je skup”, rekao nam je, ne bez ironije, ovaj umirovljenik iz Slavonije.

