“Ako Vlada ne dovede cijenu plina u razumne okvire, zatvorit će se obrti”

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil rekao je u Novom danu da obrtnici s nestrpljenjem očekuju novi Vladin paket mjera.

“Ono što je egzaktno, što i HOK traži, jest da cijene struje ostanu u razredu za kućanstvo. Ono što najviše tišti naše obrtnike su enormne cijene plina i računa koje dobivaju za njega”, upozorio je Kratohvil.

Na pitanje kakvi su ti računi, predsjednik HOK-a je odgovorio:

“Na određenim dijelovima Hrvatske koji su ostali bez zajamčenog opskrbitelja plinom, došlo je do poremećaja na tržištu cijene plinom. Naši su obrtnici mogli vaučerom kompenzirati dio cijene plina, ali to pokriva negdje oko 10 posto tih računa, a to svakako nije dovoljno. Ako dobiješ jedan mjesec račun za plin od 100 eura, a drugi mjesec 3000 eura, ne znam kojim povećanjem cijena ili kako podmiriti sve te obveze.”

Dodaje da su najviše pritužbi dobili iz Slavonsko-brodske županije, a da se sada javljaju i obrtnici s područja Ivanić Grada i Grada Zagreba.

“Vjerujem da će Vlada tu cijenu pokušati dovesti u razmne okvire jer ako se to ne dogodi, prema inputima s terena, doći će do zatvaranja obrta definitivno”, rekao je Kratohvil.

