Ekonomski analitičar o izjavi ministra Šušnjara: “To je štetno za ekonomiju, treba prestati s tim”

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u ponedjeljak je privukao pažnju (i gnjev) javnosti svojim savjetom građanima da sami peku kruh kod kuće ako su im cijene pekarskih proizvoda previsoke.

Pritom je ministar Ante Šušnjar pred novinarima izrekao i nešto više od pekarskih savjeta. Izjavio je, naime, da u njegovom ministarstvu i u Vladi razmatraju mogućnost proširenja liste proizvoda s ograničenim cijenama. Na toj se listi trenutno nalazi 30 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda.

Prvotna lista formirana je u rujnu 2022. godine kada je Vlada u sklopu tadašnjeg jesenskog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena ograničila cijene devet proizvoda: suncokretovog ulja, trajnog mlijeka s 2,8 posto miječne masti, bijelog kristalnog šećera, brašna glatkog i oštrog, svinjske lopatice bez kostiju, svinjskog vrata s kostima, miješanog mljevenog mesa te cijelog pileta.

Lista proširena s 9 na 30 proizvoda. Hoće li još?

Potom je u rujnu 2023. u sklopu petog paketa mjera proširila listu proizvoda ograničenih cijena na čak 30 njih. S liste su izbačeni svinjski vrat s kostima i svinjska lopatica bez kostiju, a dodana 23 proizvoda, uključujući i šest higijenskih (pasta za zube, gel za tuširanje, šampon, toaletni papir, higijenski ulošci i pelene).

Ove godine, prilikom donošenja proljetnog i jesenskog paketa mjera Vlada nije dirala u tih 30 proizvoda pa su njihove ograničene cijene i dalje na snazi. Tek je sada ministar Šušnjar dao do znanja da bi se moglo dirnuti u taj paket proizvoda, ali ne smanjivanjem istog.

“Treba ići s ciljanim, a ne horizontalnim mjerama”

Ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da takva intervencija ne bi imala ikakvog smisla dok je domaća ekonomija u ekspanziji.

“To bi trebale biti ciljane socijalne mjere kojima bi se išlo prema onim dijelovima društva kojima zaista treba pomoći. A ovakvim horizontalnim mjerama ide se i prema onima koji su dobitnici ekonomske ekspanzije – ljudima koji dobro zarađuju i čija poduzeća dobro posluju, onima koji imaju prilično visoke plaće. U takvom stanju ekonomije bilo koja intervencija u cijene gubi smisao. U cijene se ne intervenira. Ako postoji potreba za socijalnim mjerama, onda se ide s mjerama prema ciljanim grupama poput umirovljenika”, kaže.

U trenutnom stanju domaće ekonomije u kojem su potrošači optimistični i puno troše Vlada bi, smara Novotny, trebala dati signal da ta potrošnja malo “ohladi” umjesto da se povećava.

“Snižavanjem cijena možete jedino djelovati a povećanje potražnje. Na makroekonomskoj razini gledano, to ima učinke na vanjskim računima jer se tada uglavnom kupuje ono što Hrvatska ne proizvodi ili ne proizvodi dovoljno. Većinu tih prehrambenih proizvoda u čije cijene Vlada intervenira Hrvatska nedovoljno proizvodi”, kaže.

“Stalno miješanje Vlade u cijene nema smisla”

Budući da će i ograničenje cijena jednom biti ukinuto, Novotnyja smo pitali bi li to bio šok za kupce. Primjerice, Vladinom intervencijom limitirana cijena litre trajnog mlijeka s 2,8 posto mliječene masti je 1,03 eura, dok je (nelimitirana) cijena litre trajnog mlijeka s 3,2 posto mlječne masti oko 1,35 eura. Razlika je 32 centa. Bi li naglim ukidanjem mjera i ovo mlijeko s manje mliječne masti poskupjelo za otprilike toliko?

“Ali već sada se može naći trajno mlijeko s 2,8 posto mliječne masti po cijeni od 60 centi”, odgovara Novotny.

Pa dodaje: “Stalno miješanje Vlade u cijene zaista nema ikakvog smisla. To bi jednostavno trebalo prestati. Vlada svojim intervencijama u cijene samo remeti tržišne odnose i negativno utječe na ponašanje potrošača ohrabrujući ih na potrošnju veću od objektivnih mogućnosti.”

Isti ekonomski smjer vladajućih i oporbe?

No, najave poput ove ministra gospodarstva dobro zvuče u vrijeme uoči izbora, skorašnjih predsjedničkih i lokalnih nagodinu.

“Uvijek su neka predizborna vremena. A naviknemo li političare na to da se dobro reagira na takve njihove intervencije, oni će to stalno raditi. Dugoročno, to je jako štetno za nacionalnu ekonomiju. Pritom uopće ne mogu razlikovati smjer ekonomske politike vladajuće političke opcije i one u oporbi po pitanju zadiranja u tržišne odnose”, zaključio je Novotny.

