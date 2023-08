Analitičar: Ako je strateški cilj uništiti proizvodnju – fantastično napredujemo

Podijeli :

Ekonomski stručnjak Neven Vidaković govorio je u Novom danu o bankama, cijenama i inflaciji. Sve što imamo, kaže, sami smo odabrali, a ako je Hrvatskoj cilj uništiti poljoprivredu i proizvodnju, dodaje, na pravom smo putu da cilj i ostvarimo.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da je gospodarski rast u Hrvatskoj jedan od najboljih u EU-u. Vidaković kaže kako se nitko nije potrudio pročitati dvije stranice koje je objavio DZS. “Interesantan podatak je da nam je izvoz pao za 9,7 posto. Sjećate se kako su klonovi, ministri i premijer pričali kako će nam kad uđemo u euro izvoz narasti. To je bila laž. Vidimo da je pao”, govori Vidaković.

Prema DZS-u, narasle su za 25 posto financijske djelatnosti. To je, kaže Vidaković, vjerojatno izdavanje narodnih obveznica. “Te usluge ne mogu puno narasti, a ovdje su doslovno eksplodirale. Te obveznice su prodavale banke i zato imate ovako velik rast. 11 posto su narasle stručne znanstvene usluge, a javna uprava 2,5 posto. To je posljedica korone. Tu nema nikakvih ekonomskih efekata nego imate da je nešto bilo administrativno zatvoreno, sad su te restrikcije maknute. Velika većina ovog rasta proizlazi iz efekta korone”, objašnjava.

Upozorava i na ozbiljan pad proizvodnje u državi. “Klonovi, zajedno s politikom su govorili da će proizvodnja rasti… Ili je netko u DZS-u krivotvorio podatke ili sam ja isprintao krivu stvar ili ovo do sada nije bilo ozbiljno. Ovo ništa nije ozbiljno. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – minus 10 posto. Mi smo kao država smanjili proizvodnju hrane za 10 posto. Ovo, da se netko iz oporbe udostojio pročitati dvije stranice, morao bi tražiti opoziv ministrice poljoprivrede. Mislim, ženo što ti radiš? U ovakvom trenutku, nama je proizvodnja hrane kolabirala. Evo zašto je cijena hrane eksplodirala. Kakva vlada u trenutku rata dozvoli da proizvodnja hrane padne 10 posto”, pita.

Na pitanje kakve su onda posljedice, Vidaković klaže: “Apslutno nikakve za nikoga, osim za hrvatske građane.”

Ovi podaci su, kaže, dokaz da je NPOO upitan u svojoj kreaciji. “Kako smo mi to ojačali otpornost naše ekonomije tako da nam je proizvodnja hrane pala. Ja razumijem premijera, on se bavi laganjem i petljanjem jer je političar”, kaže Vidaković i dodaje kako ništa od ovog nije on zaključio nego je sve to objavio DZS.

“Došli smo do toga da smo gladni u vlastitoj zemlji jer ne možemo proizvesti mrkvu. Ali to smo svi htjeli. Pri tome postoji mogućnost da ja ne razmijem što je to moderni suverenizam. … Valjda u ovoj državi ima malo ljudi koji imaju intelektualni kapacitet da pročitaju dvije stranice. Ako nam je strateški cilj uništiti proiozvodnju i poljoprivredu u ovoj državi, što očito jest, onda fantastično napredujemo”, kaže.

Kamatne stope

“U vlastitoj državi je odlučeno da su banke iznad suvereniteta države”, kaže Vidaković govoreći o rastu kamata i tome da su banke odbile financirati državu na način da inzistiraju na previsokim kamatama.

Vidaković je komentirao i viceguvernerku HNB-a Sandru Švaljek, ali i ekonomskog stručnjaka Željka Lovrinčevića. Kaže da je trenutna situacija s kamatnim stopama rezultat njihovih politika. Osobito je oštro govorio o Lovrinčeviću za kojega smatra da se treba “vratiti u rupčagu iz koje je ispuzao na Ekonomskom institutu”.

“Imate spiralu nereda zbog neupravljanja montarno-kreditnom politikom. Priče da se banke hvale okolo kamatnim stopama znači da banke ne upravljaju rizikom”, govori.

Ako sad imate kamatnu stopu jedan, dva posto uskoro će ona biti sedam posto, govori. “Ne mogu vas ljudi koji su vas ovdje doveli odavde izvesti”, govori i upozorava da je sve što se sad događa rezultat politike koja se vodi 20 godina i toga da se govori kako RH treba biti turistička zemlja kojoj ne treba proizvodnja. “Sve je napravljeno, sad je kraj te politike i treba uživati u rezultatima. Zašto jedini ja pričam o ovome? Svi drugi koji su nudili drugu priču su ili stari ili su umrli. Pobijedila je ekonomska teza koja se temelji na destrukciji znanja. U ekonomiji nema dobrog i lošeg nego samo odabrano. Hrvati žele ekonomiju u kojoj strane banke odlučuju da nema novca za mirovine, u kojoj ne možemo proizvesti hranu. Ovo je naš odabir vlastitog stanja, za ovo su se hrvatski branitelji borili. Cilj ostvaren”, zaključuje Vidaković.

