Astronomske cijene tjeraju kupce s tržnica u trgovine, evo koliko plaćaju povrće u susjedstvu

Cijena kestena od šest eura na zagrebačkim tržnicama izazvala je pravu buru među kupcima i u medijima. Ne samo kestena, nego i paprika, mrkve, krastavaca i ostalog povrća koje je uobičajeno spremati za zimnicu i čija cijena ne pada. Voće je isto tako dostiglo astronomske cijene pa su ovoga ljeta trešnje, borovnice i maline za većinu bile rijetka poslastica.

A kakve su cijene u glavnom gradu Srbije? U Beogradu tek počinje sezona kestena, a Poslovni ga je pronašao na jednoj od dvije najpopularnije gradske tržinice – Bajloniju. Kilogram kestena tamo stoji 800 dinara ili 6.80 eura.

“To je početna cijena jer je sezona tek došla. Ali već vam sada mogu reći da neće padati ispod 600 dinara (5,10 eura). Prošle je godine bilo isto tako, čak smo počeli s 900 dinara po kilogramu”, rekao je prodavač na čijem štandu se prodaju prvi ovogodišnji kesteni – porijeklom iz Grčke.

Pečeni kesteni, koji se u Beogradu mogu pronaći jedino oko glavne ulice, knez Mihajlove te oko Terazija, kreću se od 150 za malu do 300 dinara za veliku mjericu. Odnosno od 1,30 do 2,50 eura. Treba napomenuti da za sada nije riječ o maronima, nego o kestenima, za koje prodavači nisu skroz sigurni odakle su, osim da su “domaći”.

Cijena paprika

Ako je u Zagrebu šokantna cijena kestena, onda je to u Beogradu cijena crvenih rog paprika.

Sezona pečenja paprika već uvelike traje, a njihova je cijena po kilogramu od 250 do čak 450 dinara, odnosno 2,10 do 3,85 eura. Cijena ovisi o veličini i izgledu, manje su jeftinije, ali one imaju i manje “mesa”, a više kožice pa su i manje ukusne.

Astronomsku cijenu dosegnuo je i ajvar. Teglica od pola kilograma košta oko 8,10 eura, a najviše se, naravno, cijeni onaj pravi domaći koji je postao prava delicija.

Kilogram sirove cikle košta 130 dinara (1,10 eura), poriluka 150 (1,30 eura), isto je za mrkvu i krastavce, dok za vezicu peršuna treba izdvojiti 50 dinara (0,40 eura), a za rotkvice 60 (0,50 eura). Prodavači tvrde kako su cijene neznatno išle gore od prošle godine.

Krumpir, bijeli i crveni, košta 150 dinara po kilogramu, odnosno 1,30 eura i isto tako se na tržnicama neće spuštati ispod toga.

Malina – kraljica voća u Srbiji – i dalje je zbog cijene nedostižna za većinu stanovnika u svakodnevnoj prehrani. Iako je ljeto prošlo, maline su i dalje uveliko zastupljene na tržnicama, a cijena je 1000 dinara po kilogramu ili 8,5 eura. Borovnice su duplo skuplje, grožđe se kreće od 200 dinara (1,70 eura) za crno, 250 (2,10 eura) za bijelo i 400 (3,40) za ono bez koštica.

Cijena mandarina, i to onih iz Opuzena, je između 250 (2,10 eura) i 200 dinara (1,70 eura). Prodavači na tržnicama navode kako cijena neće padati ispod 200 dinara za sada te kako ih nisu spuštali ni prošle godine i to cijelu sezonu.

Trgovine profitirale

Kupci se stoga sve više okreću kupovini voća i povrća u lancima trgovina.

Kilogram krumpira se na akcijama može kupiti već od 70 dinara, a crvene rog paprike za 220 dinara. Krastavci koštaju između 70 i 100 dinara, dok mrkva ne prelazi 80 dinara po kilogramu.

Usporedbe radi, prosječna neto plaća u Srbiji, prema podacima srpskog Republičkog zavoda za statistiku, u srpnju je iznosila 83.781 dinar ili 715 eura.

U Hrvatskoj je u drugom kvartalu ove godine prosječna mjesečna neto plaća, s uključenim dodacima na plaću, iznosila 1.140 eura.

