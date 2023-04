“Autobusni prijevoznici koji imaju privilegiju, ucjenjuju sve dionike”

Podijeli :

Dean Čehobin, potpredsjednik Udruge hrvatskih autobusnih prijevoznika (UHAP), u Novom je danu komentirao prijedlog novog Zakona o cestovnom prometu kao i problem autobusnih prijevoznika.

Govoreći o izmjenama zakona i pijašnjavajući zašto traže liberalizaciju tržišta Dean Čehobin je pohvalio Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture jer su u pripremu izmjena Zakona uključili sve dionike. “Kao udruga nismo zadovoljni jer prijedlog Zakona kakav je predstavljen javnosti, nije donio željene promjene kako smo se zalagali. Liberalizacija je možda teška riječ, može se govoriti o relaksaciji propisa. Posljednjih 10 i više godina na tržištu autobusnog linijskog prijevoza nemamo osnovanu novu tvrtku, oko toga se treba zapitati”, rekao je Čehobin i dodao:

“Pandemija je poremetila gospodarstvo, no problemi autobusnog prijevoza ne počinju s pandemijom. Prema podacima DZS-a 2022. postpandemijske godine broj prevezenih putnika rastao je u odnosu na 2019. To znači da se tržište oporavilo, ali ne raste kako bi trebalo. U Hrvatskoj u ovom trenu, ali i posljednjih sedam godina, od 2016. tržište je hermetički zatvoreno, ne može se otvoriti nijedna linija. Prijevoznici koji imaju privilegiju, ucjenjuju sve dionike, čak i županije i Ministarstvo prijetnjom da više neće voziti. Jedino otvaranje tržišta dovest će do toga da će uvijek biti netko tko će biti spreman voziti.”

“Kad govorimo o prijevozu putnika na nivou županije, radi se o javnoj usluzi po hrvatskom zakonu. Važno je kako se do tih ugovora dolazi. U slučaju Krapinsko-zagorske županije imamo jednog prijevoznika koji prijevoz obavlja desetljećima. Javnog natječaja nije bilo, to je problem, to znači liberalizacija”, pojašnjava Čehobin i dodaje:

“Dvije su vrste prijevoza – županijski – taj oblik prijevoza podrazumijeva stopostotno finaciranje od županije, to mora biti najbolji izbor – i međužupanijski koji se obavlja komercijalno pa se postavlja pitanje zašto taj drugi dio nije prepušten prijevoznicima, njihovim poslovnim planovima, za to se zalažemo. Imamo preko 900 autobusnih prijevoznika za javnolinijski prijevoz putnika. U Hrvatskoj ih možda 40-ak u stvarnosti to radi.”

Ističe da Zakon o prometu trenutno sadržava niz apsurda te da je Ministarstvo krenulo u čišćenje tih apsurda.

“Troškovi zbog kriza su porasli. Primjerice Portugal je zakon liberalizirao pred pandemiju i prošle su godine shvatili da su se cijene na tržištu smanjile do 50 posto. Cijena prijevoza je manja, a broj putnika je porastao preko 40 posto. Kad usporedimo s Hrvatskom, 2022. smo rasli neznatnih dva posto”, napominje.

Još jednom ističe problem javnih nabava: “U Hrvatskoj je problem što javni natječaji nisu ni zaživjeli. U KZŽ-u nemamo natječaja da prijevoznici daju ponude. Treba se dogoditi isto kao s taxi prijevozom.”

Čehobin otkriva da su hrvatski zakoni većinom usklađeni s europskim regulativama, ali da se još radi na izmjenama:

“Imamo više stotina autobusa hrvatskih gospodarstvenika koji rade po Europskoj uniji. Jedan iz Slavonskog Broda vozi između Praga i Brna, a ne može dovesti putnike od Broda u Zagreb. To sadašnja izmjena omogućava.”

