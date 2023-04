Uvode se goleme kazne za ustaški pozdrav, tko vikne ZDS ostaje bez četiri plaće

Podijeli :

Srecko Niketic / Pixsell / ilustracija

Iz objašnjenja MUP-a očito je da se povećanjem kazne nastoji spriječiti isticanje simbola ili uzvikivanje ustaških ili nacističkih pokliča

Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je prije desetak dana povećanje novčanih kazni za prekršaje protiv javnog reda i mira, ali iznosi koje predlažu doista su iznenađujući i drakonski s obzirom na to kolika su hrvatska primanja, piše Novi list.

Dosad je najveća novčana kazna predviđana Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira bila 170 eura, a MUP za pojedine prekršaje, otkriva to prijedlog zakonskih izmjena koje su uputili u javnu raspravu, predlaže da maksimalna kazna bude čak četiri tisuće eura, što znači da se maksimalna novčana kazna povećava čak 23,5 puta.

Maksimalna kazna kojom država želi disciplinirati građane kako ne bi činili prekršaje protiv javnog reda i mira sada može iznositi gotovo četiri prosječne plaće, dok su prema važećem zakonu maksimalne kazne 16,7 posto prosječne plaće.

Nove kazne 700 do 4.000 eura – Isticanje simbola kojima se izražava ili potiče mržnja

– Širenje lažnih vijesti

– Prekršaj loše odgojenog djeteta

– Vrijeđanje službenih organa 300 do 2.000 eura – Poticanje djeteta na prekršaj

– Organiziranje prostitucije i kocke

– Tučnjava i svađa na javnom mjestu 200 do 1.000 eura – Opijanje na radnom mjestu

– Davanje alkohola maloljetnicima

MUP predlaže da Sabor zakon usvoji po hitnom postupku.

Novčane kazne se povećavaju za prekršaje za koje je moguće izreći i zatvorsku kaznu, što je devedesetak prekršaja, i to u pojedinim slučajevima na iznose do tisuću ili dvije tisuće eura, ali u nekoliko slučajeva i na četiri tisuće eura.

Zahtjev manjina

Maksimalna kazna od četiri tisuće eura tako će se moći izreći onima koji remete javni red i mir na javnom mjestu »izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža«.

Dosad se taj prekršaj kažnjavao novčanom kaznom od 20 do 150 eura, a iz objašnjenja je očito da se povećanjem kazne nastoji spriječiti isticanje simbola ili izvikivanje ustaških ili nacističkih pokliča.

MUP tako navodi da je analizom prekršaja protiv javnog reda i mira, u kojima je »prekršaj počinjen isticanjem određenih simbola kojima se izražava ili potiče mržnja ili uzvikivanjem ili pjevanjem navedenog pozdrava (ne navode kojeg pozdrava), utvrđeno da su u većini slučajeva počinitelji proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama, ali u iznosima od 25, 27, 53 ili 150 eura«.

Kažu da to nikako nije nije dovoljan iznos kako bi se počinitelji u budućnosti odvratili od činjenja takvih prekršaja.

Tako se za taj prekršaj maksimalna kazna povećava 26,6 puta, dok bi i trenutno predviđena minimalna kazna, ako Sabor usvoji prijedlog – 700 eura, bila četiri i pol puta veća od sadašnje maksimalne i 35 puta veća od sadašnje minimalne.

Koalicijski partneri HDZ-a, odnosno zastupnici manjina, tražili su da Vlada uzvikivanje takvih pozdrava i isticanje parola zabrani i stavi u kazneni zakon, no čini se da su Banski dvori drakonskim kaznama odlučili odgovoriti na taj zahtjev.

Isti raspon kazni predviđen je i za onog tko se na javnom mjestu »ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane i narušavajući njihov mir«.

Puno su puta dosad iz Vlade isticali da je hrvatski javni prostor na udaru neistinitih informacija, pa onome kome se dokaže da izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, prijeti kazna od 700 do četiri tisuće eura.

Ista je kazna predviđena i za prekršaj omalovažavanja ili vrijeđanja državnih organa, odnosno službenih osoba dok obavljaju svoj posao, te za neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja, ispaljivanje raketa, sličnog eksplozivnog ili zapaljivog materijala.

Roditelji, pažnja!

Posebno se pak za svoje financije trebaju zabrinuti građani koji imaju maloljetnu djecu, jer ako njihovo dijete učini neki prekršaj protiv javnog reda i mira, a dokaže se da je to posljedica lošeg odgoja ili zanemarivanja, također bi mogli platiti kaznu od 700 do četiri tisuće eura.

Uz znatno manji iznos roditeljima ili starateljima je i dosad prijetila kazna, ali sada se uz naplatu 700 eura ili čak četiri tisuće eura čini puno važnijim to kako će procjenjivati jesu li tinejdžeri kršili javni red i mir zato što su loše odgojeni ili zanemareni ili zato što su buntovni.

Zanimljivo je i da će roditelji biti jače kažnjeni ako nisu dobro odgojili dijete nego ako su poticali svoje potomke na počinjenje prekršaja jer se predlaže da se roditelj ili staratelj koji potiče dijete na prekršaj kazni novčanom kaznom od 300 do dvije tisuće eura.

Kazna je to koja je predviđena i za one koji u svojim prostorima dopuštaju prostituciju ili one koji na javnom mjestu kockaju ili druge mame na kocku, ali i građane koji druge obmanjuju kad je u pitanju njihov društveni položaj ili upotrebljavaju lažne osobne podatke, piše Novi list.

