Bivši čelnik Amazona: Zbog jedne stvari ne prolazite dobro na razgovoru za posao

Ako želite dobiti posao, ključno je da vas se percipira kao osobu komplementarnu s ulogom i radnom okolinom u novoj tvrtci, no to je nešto na što kandidati često ne obraćaju pozornost tijekom razgovora za posao.

Prirodno je opis posla ili pitanja potencijalnog poslodavca shvatiti doslovno i jednostavno pružiti odgovore na ono što vas pitaju, piše za Business Insider Brandon Southern, koji je radio kao šef analitike za velike svjetske tvrtke poput eBaya i Amazona. Ipak, ako želite dobiti posao, potrebno je imati više od potrebnog iskustva. Tvrtka mora vas – i vaše iskustvo – vidjeti kao blisko povezane s poslom za koji ste se prijavili. Problem je u tome što informacije koje vam to omogućavaju nisu uvijek transparentno podijeljene.

U najčešćem scenariju, kandidat će vidjeti oglas za posao, primijetiti da tvrtka traži nekoliko osnovnih kvalifikacija i neke preference i prema tome odlučiti ispunjava li većinu tih zahtjeva. Kandidat se za posao prijavi i, ako ima dovoljno sreće da mu se poslodavac javi, na 30-minutnom razgovoru će raspraviti o poziciji za koju se prijavio.

Tijekom tog razgovora kandidat će se truditi u najboljem svjetlu predstaviti poslodavcu. Poslodavac će također željeti dobro predstaviti sebe i svoju tvrtku, ali istovremeno će procjenjivati kandidata koji će na kraju razgovora imati priliku postaviti određena pitanja.

Nažalost, većina kandidata ili ne postavi nikakva pitanja ili pak postave ona koja im neće pomoći u procesu.

Nedostatak usklađenosti

Često će kandidati pitati o plaći, korporacijskoj kulturi, mogućnostima za rad od kuće ili možda zašto je pozicija uopće ispražnjena. Rijetko kandidati postavljaju pitanja o detaljima o samom poslu.

Taj previd je ključan jer bez dodatnih detalja, kandidat se praktički “kocka” s izgledima da će tijekom ostatka procesa biti percipiran kao usklađen s ulogom za koju se prijavio, a upravo tu se procjenjuje koliko je nešto nekome poznato ili nepoznato.

Relevantno vezano iskustvo ne znači nužno uvijek da će vas se vidjeti kao komplementarne s ulogom.

Na primjer, pretpostavimo da se prijavljujete na posao analitičara podataka. U oglasu stoji da idealan kandidat ima tri godine iskustva u tom području, ali i dodatne tri godine iskustva u konkretnoj ulozi koja se na oglasu traži.

Sada pretpostavimo da imate pet godina iskustva u polju i još pet u konkretnoj ulozi. Tijekom intervjua odgovarat ćete na pitanja o svom iskustvu, a poslodavcu ćete reći da imate dvije dodatne godine iskustva i pružiti odlične primjere u kojima ste nadograđivali postojeće sustave, ali i gradili nove od početka.

Imat ćete osjećaj da ste fantastično odradili razgovor, no za poslodavca vi nemate iskustvo potrebno za uspjeh na novom poslu.

To je zato jer je poslodavac od vas tražio nešto konkretno, nešto što nikada samoinicijativno nije podijelio s vama. On je menadžer tek stvorenog tima, a tim još nije počeo raditi na potrebnim projektima. Poslodavac treba nekog s vašim iskustvom, no on želi dobiti osjećaj da ste se već susreli s točno ovakvim scenarijem.

Za vas, iskusnog kandidata, može se činiti da se o tome uopće ne bi trebalo niti razgovarati jer ne vidite razliku u tome radite li s timom koji već postoji neko vrijeme ili onim koji je tek stvoren. No za poslodavca, vi ne djelujete komplementarno i upravo to bi vas moglo koštati posla.

Preporučeni pristup

Ono što biste trebali učiniti u toj situaciji jest dati odgovore koji su direktno povezani s onim što poslodavac želi čuti i pružiti mu osjećaj da ste upravo vi savršen kandidat.

Zato je važno unaprijed prikupiti što je više moguće informacija o poslu, o timu, radnoj okolini, tehnologiji, izazovima i razlozima zašto su ti izazovi važni za šire poslovanje. Morate proaktivno ući u proces i postaviti takva pitanja i, ako je to potrebno, dogovoriti naknadni razgovor s poslodavcem kako biste ga pitali za dodatne informacije.

Vaš cilj je da se tijekom razgovora što je više moguće upoznate s poslom, gotovo do točke da jasno možete zamisliti kako izgleda radni dan u toj okolini. Kada te informacije dobijete, zajedno s jasnom slikom o izazovima i radu, moći ćete prilagoditi svoje odgovore i učiniti ih bliskijima onome što se od kandidata traži.

Intervju za posao shvatite kao misiju pronalaženja činjenica. Na taj način moći ćete pružiti najbolje odgovore, što će vam uvećati izglede tijekom procesa. Bez tih informacija, percepciju ostavljate slučajnosti i nadate se da će potencijalni poslodavac uspjeti sam zaključiti jeste li komplementarni, što nikada nije dobra strategija, zaključuje Southern.

