Cijene nastavljaju rasti: “Što će umirovljenici, njima je i 50 centi preskupo”

Srecko Niketic/PIXSELL

Samo u posljednja četiri mjeseca jedan običan jogurt poskupio je više od 100 posto i samo je jedan od 1200 proizvoda čije su cijene značajno rasle u posljednjih godinu dana.

To je još primjetnije na obali gdje trgovci pokušavaju iskorisiti sezonu za dodatnu zaradu i profite. Iz Udruge za zaštitu potrošača pitaju ministarstvo imaju li objašnjenja zašto se ovo događa u Hrvatskoj.

Prema Državnom zavodu za statistiku, u posljednjih devet mjeseci cijene su rapidno rasle. Luk za 82 posto, mrkva za 69 posto, krumpir za 58 posto. U popodnevnim satima na tržnicama cijene ipak padaju, nema kupaca.

“Tamo su cijene veće. Kod mene su uvijek iste”, kaže jedan od prodavača, a uključio se i drugi:

“Cijene su snižene skroz. Euro, euro i pol. Ne može jeftinije. Pa ni nema ljudi. Ili su na moru ili je skupo. Nije jeftinije ni u trgovini.”

Slično, ali još i skuplje je na obali. Na splitskom pazaru zbog pada potražnje isto moraju spuštati cijene.

Neke namirnice skuplje preko 100%: “Neka čarobnjaci iz Ministarstva kažu zašto!” Cijene sezonskog voća i povrća i dalje bezobrazno visoke, osobito na obali

“Što se tiče cijena, nije to skupo nego mi nemamo novaca. Stalno pitaju o cijenama, treba pitati kakav nam je standard. Što u Vladi čine da nam se poboljša? Što će umirovljenik s 300 eura penzije? Ne može apsolutno ništa. Njemu je skupo da mu kažem i da je nešto 50 centi. Znači, nama je standard mali, mi nemamo veze s Europom”, tvrdi prodavačica iz Splita.

U devet mjeseci prosječna košarica skuplja je za 40 eura. Od 103 proizvoda čije se cijene prate, cijena je veća za njih 89, a niža za 11. Situacija je još teža ljeti na obali gdje cijene u trgovinama lete u nebo. U Zagrebu pak zbog cijena neki ni neće na more.

I prema portalu Ministarstva gospodarstva “Kretanje cijena” od uvođenja eura pojeftinilo je samo 426 proizvoda. S druge strane, poskupjelo je čak tri puta više artikala, njih 1262. Neke brojke su gotovo nevjerojatne.

“Ima apsurdnih cijena. Jogurt je od 15. ožujka do 15. srpnja poskupio 105 posto, kupus 75 posto, mineralna voda 78 posto, pileće hrenovke 100 posto, čaj 97 posto. Koji su to razlozi da je to toliko poskupilo nikad nitko nije objasnio”, kaže Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Tajni kupci Udruge za zaštitu potrošača zabilježili su da su u lipnju naglo skočile cijene riže, tjestenine, tvrdog sira, mrkve, jabuka, mineralne vode, pive i vina.

“Zašto je to sad toliko poskupilo? Istovremeno čujemo proizvođače, farmere… da je mlijeko izuzetno jeftino, da su sirovine jeftine, a da je finalni proizvod jako skup, potrošaču najskuplji. Evo, neka ti čarobnjaci iz Ministarstva objasne što se to u Hrvatskoj dešava”, govori Knežević.

Kada bi to znali možda bi se i mogli zvati čarobnjaci. Baš kao i trgovci, jer nije neka čarolija koristiti svaku priliku za veću zaradu.

