Cijene u Njemačkoj eksplodirale: Osnovna namirnica dvostruko je skuplja

Potrošači u Njemačkoj su duže vremena suočeni s rastom cijena u trgovinama. Sada njemački mediji javljaju da je određena osnovna namirnica dvostruko skuplja. Kupci sada moraju znatno dublje posegnuti u džep.

Kupci u Njemačkoj nakon kupovine više puta na računima vide da hrana stalno poskupljuje. Cijene su neko vrijeme bile stabilne, ali sada se potrošači moraju pripremiti za novu eksploziju cijena.

Određena osnovna namirnica dvostruko je skuplja, što znači da je sada morate platiti znatno više, prenosi Fenix Magazin.

Poskupljenje na račun kupaca

Bilo da se radi o pandemiji koronavirusa, ratu u Ukrajini ili inflaciji – na kraju uvijek potrošači snose posljedice. Kriza poskupljuje sirovine i energiju, a samim time i proizvode.

Drugi razlog poskupljenja je nestašica nekih proizvoda.

Osnovna namirnice poskupljuje dvostruko

Sada je još jedna osnovna namirnica pogođena eksplozijom cijena jer je dvostruko skuplja nego 2020. godine. Riječ je o maslinovom ulju.

Maslinovo ulje koje kupci mogu kupiti u njemačkim trgovinama se uvozi iz Španjolske, Italije i Grčke. Ali te se zemlje bore s lošom žetvom maslina.

U sezoni 2022./2023. žetva u Španjolskoj pala je za više od polovice. To je zbog vremenskih uvjeta. U zemljama porijekla ima premalo kiše u zimskim mjesecima i temperature su previsoke.

Kupci to osjećaju posvuda u trgovinama. Na primjer, ako ste u siječnju 2022. bocu maslinovog ulja od 500 ml platili 5,49 eura, sada će istu platiti 9,99 eura. Udvostručenje cijena ne staje samo na vlastitim robnim markama diskonta i supermarketa. Bočica od 750 ml sada košta 9,49 eura umjesto 3,89 eura.

Postoji nada za sezonu 2023./2024. Očekuje se da će žetve biti bolje nego prošle sezone. No, to se ne može točno reći do listopada, ističu njemački mediji.

