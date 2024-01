Fižulić o još jednoj opasnosti u aferi Agrokor: “Što mislite tko će ih obeštetiti? Hrvatska ili Nizozemska”

Podijeli :

Borna Filic/PIXSELL / N1

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao novu aferu vezanu za bivši Agrokor, sadašnju Fortenovu.

Podsjetimo, Nikola Grmoja u Saboru je iznio saznanja o kaznenim djelima kojima je, kako tvrdi, Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist Pavla Vujnovca i na taj način mu omogućio preuzimanje kompanije.

Grmoja tvrdi da je Peruško ukupno oštetio Fortenovu za 66 milijuna eura. Sve se vrti oko zemljišta i nekretnina Konzuma na zagrebačkoj Trešnjevki i Črnomercu koje je još Ivica Todorić prebacio u vlasništvo fiktivnih tvrtki kako bi lakše dobio kredit.

Fižulić tvrdi da je Todorić primjenjivao model koji imaju mnogi i puno jači prodavači. “Te kompanije nisu nužno i vlasnici nekretnina u kojima posluju i kada ih imaju u vlasništvu, a imaju i potrebu za gotovinom, onda ih prodaju pod uvjetom da ih sami uzmu natrag u najam, to je tzv. lease-back. Agrokor je to primjenjivao više-manje svugdje i kada je došlo do sloma, rijetko koja nekretnina je bila u njihovom vlasništvu”, objasnio je.

“Ove dvije nekretnine su bile zapravo u prikrivenom vlasništvu Agrokora jer su bile pod tvrtkama koje su povezane s Agrokorom, i kada bi im to trebalo on bi ih otkupili natrag. Postavlja se jednostavno pitanje, što je radila privremena uprava, i ona Ante Ramljaka i ova sada, zašto su to ostavili po strani. Te tvrtke su bila dužne nekim kreditnim institucijama i potraživale su novac od Konzuma, a taj novac je morao biti dio predmeta nagodbe, je li bio i u kojem iznosu, mi to ne znamo”, rekao je.

Navodi da se puno može saznati upravo iz dokumenata koje je objavio Grmoja. “Kada god imate u vlasništvu nekretnine osobu koja je povezana s vlasništvom operativne kompanije, imate i sukob interesa. U velikim i uređenim sustavima se traj sukob redovno izbjegava i rijetko ćete ga vidjeti”, dodao je.

“Plenković misli da je Agrokor gotova priča i da svako to otvaranje njemu šteti. Premijer nije kadar prihvatiti činjenicu da je Peruško kao izvanredni povjerenik bio u sukobu interesa u onom trenutku kada se iz vladinog činovnika pretvorio u predsjednika uprave privatne tvrtke u kojoj je jučer upravljao po nalozima Vlade. Ruske banke su iz nagodbe izašle zadovoljne, ali su zbog ruske invazije izgubili mogućnost upravljanja, ali to ne znači da će taj udio sada postati nečije drugo vlasništvo ili da će time upravljati Peruško”,

Što se tiče tužbe SBK Arta u Nizozemskoj kaže da su pobijene tužbe koje se tiču sankcija, ali ne i vlasništva Rusa. “Kada sankcije jednog dana završe i ruske banke dođu, što mislite tko će ih obeštetiti? Hrvatska ili Nizozemska država? To vlasništvo je stvarno i ono postoji”, objasnio je Fižulić.

Smatra da se Todorić ne miješa u ovaj slučaj jer je sve svoje nade okrenuo u bitku s Vladom i da očekuje da u slučaju da dobije tužbu da će dobiti i obeštećenje. “On ide tamo gdje je novac i o će sutra napraviti svaki nezadovoljni dioničar i vjerovnik. Oni sada ne ulaze u sukob s onima koji kontroliraju Fortenovu jer žele zadržati prodaju i dobavne lance”, rekao je.

