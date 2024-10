Jeras o Nacionalnom planu stambene politike: Čini se kao da je na dobrom tragu

Podijeli :

Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje gostovao je u Newsnightu kod našeg Ilije Radića s kojim je razgovarao o temi stambene politike.

Komentirajući Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine, Jeras je utvrdio kako je najavljeni plan, strategija za koju se “čini kao da je na dobrom tragu.”

“Prvi put od samostalnosti se radi jedna takva strategija kojom se adresira stambena politika koja je zbilja gorući problem u Hrvatskoj”, ocijenio je Jeras.

Pitanje povrata poreza i izgradnje stanova

Osvrćući se na najavljenu mjeru prema kojoj bi građanima za kupnju prve nekretnine bio omogućen povrat PDV-a, Jeras je izjavio kako je riječ o “mjeri koja je prisutna diljem Europske unije te se pokazalo da zbilja može doprinijeti povećanju priuštivosti”.

Međutim, Jeras smatra kako ta mjera sama po sebi biti dostupna samo onima “koji imaju način kako da dođu do prve nekretnine. Njen učinak je dobar, ali je ograničen na uži sloj ljudi koji već sada mogu doći do nekretnina, samo će sada do njih doći nešto jeftinije.”

Osvrćući se na najavljeni povratak izgradnje stanova i politiku poticajnog stanovanja Jeras je ocijenio kako je ta politika u Hrvatskoj donijela miješani učinak.

“Svakako je do sada omogućila pristup stanovanju skupinama građana kojima nije bio moguć. Međutim ona je ovisila o implementaciji na razini lokalne uprave… Pojavio se i problem da su se nakon određenog dijela godina te nekretnine mogle prodavati… Ova politika je imala dobre učinke, ali nije bilo dovoljno”, rekao je Jeras dodavši kako je dobro da se u novom planu veći naglasak stavlja na stanove koji bi bili predviđeni za dugoročniji najam.

Duže bi ostale u vlasništvu lokalne samouprave ili države… te nekretnine onda ostaju trajno izmaknute od tržišta i to je recimo mjera koja će imati puno veći učinak nego dosadašnje mjere.”

Država kao potencijalni posrednik

Jedna od najavljenih mjera je i to da država bude posrednik u iznajmljivanju privatnih stanova. No Jeras je skeptičan.

“Skeptičan sam jer prvenstveno postoji ogroman implementacijski angažman za koji nije jasno koja ga institucija može raditi. Postoji cijeli niz pitanja poput toga kakvog stanja bi trebala biti nekretnina koja bi se dala u posredništvo i koje za to stanje odgovoran te tko je odgovoran za eventualne štete i slično. To je dio za koje mislim da nosi visoke izazove, ali onaj dio mjere koji se nosi na aktivaciju državnih stanova to mislim da je realno”, ocijenio je Jeras.

Stambene zadruge

Komentirajući najavljene stambene zadruge Jeras ih je ocijenio kao pozitivan potez.

“One u Hrvatskoj datiraju iz 19, stoljeća te su imale bitan značaj za ekonomski razvoj… One nose mogućnost da se uz najavljene modele da prostor građanima koji se mogu samoorganizirati i multiplicirati efekt stvaranja neprofitnog stambenog fonda tako da se udružuju, grade i prenamijenjuju postojeće objekte u stambene zadruge. Njima bi upravljali sami stanari međutim, oni ni u jednom trenutku ne bi postali vlasnici… Stambena zadruga kao kolektivni entitet bi bila vlasnik zgrade. Stanari bi ostvarili dugoročno stanarsko pravo i plaćali bi najamninu kojom bi otplaćivali troškove održavanja, izgradnje ili adaptacije same zgrade”, pojasnio je Jeras.

Za kraj Jeras se naveo što smatra kao preduvjet da bi Nacionalni plan odnosno strategija uspješno provela.

“Ako te mjere budu kvalitetno implementirane i praćene s cijelim nizom instrumenata… Ona može dovesti do željenih rezultata. Ono što mi je osobno drago jest da se vrlo jasno navodi što je kriterij priuštivog stanovanja, a to je da ono ne košta više od trećine prihoda kućanstva. To je nekakav međunarodni standard i naravno kroz dugoročnu kvalitetnu implementaciju strategije i nove mjere mislim da se može postići korak prema tom cilju”, zaključio je.

