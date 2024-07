Država planira podstanarima plaćati dio stanarine? “To bi moglo prouzročiti kontraefekt”

Podijeli :

Vlada radi na novoj stambenoj politici koja je nužna jer poznato je da si prosječna obitelj teško može priuštiti nekretninu, a s druge strane stotine tisuća stanova i kuća zjape prazne. Da bi se te nekretnine iznajmile država planira kao jednu od mjera uvesti poticaje tako da podstanarima upravo država plaća dio stanarine. Ministarstvo još ne otkriva detalje, a evo što o toj ideji kažu agenti za nekretnine, analitičari i ostali stručnjaci.

Luka je podstanar već sedam i pol godina. Kaže da trenutno ponuda stanova za najam u Zagrebu i nije baš dobra.

“Mislim da je danas izuzetno teško pronaći dobar stan za najam jer ono što se nudi je često ili malo ili preskupo ili kombinacija i jednog i drugog”, rekao je

S jedne strane ne može se pronaći stan, a s druge stotine tisuća stambenih jedinica u Hrvatskoj zjapi prazno. Država ih želi aktivirati, a jedna od mjera bi bila da država plaća dio najamnine, odnosno razliku između priuštive i tržišne cijene.

Puno je nepoznanica

“Mi moramo razumjeti tko su ti vlasnici koji bi dobili takvu vrstu subvencije. Naravno, uvjet je da ti vlasnici takve stanove stave u promet po cijeni koju će država definirati da je priuštiva. Koje su to priuštive cijene? Tko ima pravo na takvu vrstu najma? Isto tako, kakvi su ti stanovi, tko će pogledati jesu ti stanovi kvalitetni ili nisu”, ističe agentica za nekretnine Martina Mataić Škugor.

Što je to priuštiva, a što tržišna cijena pita i analitičarka Colliersa Anita Grbavac te upozorava na mogući kontraefekt.

“Što se tiče subvencija najma, tu se bojim da bi polučilo isti efekt kakav je polučio i APN gdje je došlo do porasta cijena nekretnina i koji se u konačnici pokazao kao ne toliko uspješna mjera. Bojim se da bi subvencioniranje najma moglo prouzročiti taj kontraefekt da cijene najma porastu”, pojasnila je.

Vlasnik agencije za nekretnine Filip Brkan ne misli tako.

“Mislim da vrsta subvencije u kojoj obogaćujemo ponudu na tržištu ne može imati utjecaj na povišenje cijena najma jer mi s tim stavljanjem više nekretnina na tržište, utječemo na veću ponudu. Kad imamo veću ponudu znači da možemo zadovoljiti i određenu potražnju”, rekao je Brkan.

Porez na nekretnine

Stručnjaci smatraju kako bi ta mjera trebala ići u kombinaciji s porezom na prazne nekretnine.

“Po meni je užasno bitno da se sada iznivelira ova nakaradna situacija s porezom na turistički najam i da se bar izjednači s dugoročnim najmom da se vidi koliko je tu pogubnih posljedica za društvo”, rekao je Dubravko Ranilović iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

“Porez na nekretnine da, ali pod određenim uvjetima, mi trebamo napraviti neku masovnu procjenu prije svega, mi moramo sve te nekretnine procijeniti”, dodaje.

Profesor socijalne politike Gojko Bežovan smatra da bi svakako porez bio pozitivan poticaj, kao i subvencioniranje najamnina.

“Jednim dijelom mislim da je to dobro i moglo bi proizvesti kratkoročne koristi. Druge mjere kao što su se ulaganje u javno-najamne i socijalno-najamne stanove zapravo su izvjesnije dugoročne mjere i to već dugo vremena zagovaram. Trebamo uvesti program subvencioniranja najamnina i troškova stanovanja za najranjiviju populaciju, a to je populacija podstanara.”

Država bi svakako trebala imati mjere stambene politike i to takve da se demotivira one koji drže nekretnine kao investiciju, a omogući obiteljima da imaju krov nad glavom.