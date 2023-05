Podijeli :

Foto: Unsplash / ilustracija

Sve više brendova sportskih grudnjaka i sportske odjeće u svom sastavu ima visoke razine kemijskog spoja BPA koji se koristi u izradi nekih vrsta plastike, a može uzrokovati astmu, kardiovaskularne bolesti ili pretilost, upozorio je u srijedu američki Centar za zdravlje okoliša (CEH).

Nakon što su još u listopadu upozorili kupce o prisutnosti ovog spoja u sportskoj odjeći, CEH u srijedu navodi da je poslao pravne napomene još osam brendova čije tajice, kratke hlače i sportski grudnjaci i majice sadrže BPA u količinama, pokazala su testiranja, čak 40 puta višima od sigurnih. Razine se temelje na standardima postavljenima u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, gdje su na snazi jedni od najstrožih zakona za zaštitu zdravlja od kemikalija u čitavom SAD-u, prenosi CNN.

Prema kalifornijskom zakonu, maksimalna dopuštena razina BPA kojoj se smije izložiti koža iznosi 3 mikrograma dnevno.

Većina izlaganja BPA proučavala se u kontekstu unosa u organizam, a apsorpcija kroz kožu nije se proučavala kroz podatke dobiveme upijanjem s odjeće. BPA se iz organizma eliminira u nekoliko dana, iako neki stručnjaci vjeruju da kontinuirano izlaganje iz više izvora može predstavljati razlog za zabrinutost.

Ana Soto, profesorica imunologije na odjelu za medicinu Sveučilišta Tufts, kaže da je zajednica ustanovila opasnosti koje BPA predstavlja i kroz unos u organizam i kroz dermalnu apsorpciju.

Američko kemijsko vijeće, grupa za trgovinu u toj industriji, kaže da je BPA “najviše testirana kemikalija koja se danas koristi, a njena sigurnost dokazana je kroz 50 godina.”

U priopćenju objavljenom u veljači, ovo vijeće je napisalo da je 2018. američka FDA (Food and Drug Administration) objavila rezultate “najveće studije ikad provedene koja se bavila potencijalnim posljedicama izlaganja BPA-u na zdravlje. Ova studija, uz mnoge druge, potvrdila je da je BPA vrlo sigurna na niskim razinama kojima su potrošači izloženi.”

CEH, koji je proveo testiranja, ima sjedište u Kaliforniji, a osnovan je 1996. kao neprofitna udruga za potrošače. Dosad je ova skupina upozoravala na prisutnost kemikalija u namještaju, tepisima i podovima, ali i olova i kadmija u nakitu za djecu. Oni sveučilištima, tvrtkama i bolnicama daju savjete o potencijalnim opasnostima od kemikalija u proizvodima.

Novotestirani brendovi uključuju tajice iz Athlete, Championa, Kohl’sa, Nikea i Patagonie, sportske grudnjake iz tvrtke Sweaty Betty, sportske majice iz Fableticsa i kratke hlače iz Adidasa, Championa i Nikea.

Glasnogovornik za Athletu u srijedu je izjavio da je “Athleta ulaže velike napore da svoje proizvode učini sigurnima po svim primjenjivim standardima. Vjerujemo da tvrdnje iz CEH-a nisu utemeljene i stojimo iza svojih procedura i praksi.”

Srčane bolesti, tumori, pretilost i erektilna disfunkcija

CEH je ranije upozorio potrošače da sportski grudnjaci brendova Athleta, PINK, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike i FILA, koji su testirani na BPA tijekom šestomjesečnog perioda, pokazuju da bi odjeća mogla potrošače izložiti 22 puta većoj razini BPA od one koje kalifornijski standardi određuju sigurnom.

Grupa je također testirala kratke hlače brendova The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance i Reebok, a rezultati su bili slični.

CEH je poslao pravne napomene tim tvrtkama prošle godine i dao im rok od 60 dana u kojem moraju, u suradnji s centrom, ispraviti svoje procedure. U suprotnom će CEH podnijeti pritužbu kalifornijskom sudu u kojoj će to od njih zahtijevati. Grupa je rekla da je nakon toga započela pravne postupke protiv kompanija u veljači.

“Želimo da svi brendovi reformuliraju svoje proizvode i iz njih uklone sve bisfenole, uključujući BPA. U međuvremenu, preporučamo da ograničite vrijeme koje provodite odjeveni u sportsku odjeću tako što ćete se presvući odmah nakon vježbanja”, savjetuje CEH.

BPA se može pronaći u mnogim proizvodima koje koristimo svakodnevno, od boca za vodu i hrane u limenkama do igračaka i podova. Izloženost BPA u odraslih osoba povezuje se sa srčanim bolestima, dijabetesom, tumorima, pretilošću i erektilnom disfunkcijom.

Preuranjena smrt također se povezuje s izlaganjem BPA-u, otkrila je studija provedena 2020. godine, a nedavno je otkriveno da se ova kemikalija povezuje i s razvojem astme u djevojčica školske dobi.

“Studije su pokazale da BPA može ući do krvotoka kroz kožu u samo nekoliko sekundi ili minuta preko, na primjer, printanog računa koji držite u rukama. Sportske grudnjake i majice nosimo satima i u njima se znojimo. Zabrinjava što smo pronašli tako visoke razine BPA u odjeći,” kaže Kaya Allan Sugerman, direktorica CEH-ovog programa za ilegalne toksične prijetnje.

