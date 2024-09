Hoće li ministar Primorac odustati od poreza na nekretnine? “Sve je moguće…”

Podijeli :

Porez na nekretnine još nije predstavljen - a kad će biti - ne zna se. Nakon što je prezentacija porezne reforme bila zakazana za ponedjeljak pa odgođena na neizvjesno vrijeme, ni sam ministar financija Marko Primorac danas nije znao reći kada će konačno dočekati sve primjedbe iz drugih resora na predloženi zakonski tekst. Hoće li biti treća sreća ili će Primorčev porez završiti u ladici baš kao i Linićev i Marićev?

Čitavo se ljeto iz Vlade najavljuje i brusi porez na nekretnine, za ponedjeljak je već bila zakazana prezentacija. No, sve se čini da se porez izbrusio toliko da je od njega ostala samo ideja ministra Primorca.

“Nismo nikad rekli ni precizirali dan. Samo smo pustili malo da vidimo reakcije pa kad sve skupimo onda ćemo izaći javno”, rekao je premijer Andrej Plenković.

“Da, da glasnogovornik je to rekao u suradnji s vama da će biti u ponedjeljak. Evo, mi još čekamo mišljenje određenih resora”, dodao je ministar Primorac.

A resori svašta misle, različito misle, puno je tu interesa i kutova gledanja pa ni sam ministar financija više nije siguran kad će prezentacija poreza na nekretnine, koji je po njegovu mišljenju potreban i nužan.

Hoće li ministar odustati od poreza?

Primorac ne može jamčiti niti da se od poreza u konačnici neće opet odustati. “Sve je moguće. Ja se nadam da neće do toga doći, ali i sami ste rekli da su i prije bile neke prezentacije, vjerojatno su ljudi i tada mislili da je nemoguće da se od toga odustane. Dakle, ja bih bio neozbiljan da sad tvrdim da će to biti 100 posto u redu, da neće biti dilema i pitanja… Svima je jasno da smo se u proteklih nekoliko godina zbog podoporezivanje nekretnina i prihoda od najma pretvorili u društvo rentijera i to je nešto što nije dobro i što treba svakako mijenjati.”

N1 komentar: Ako Primorac uspije, otvorit će se niz pitanja o pravednosti jednog poreza

Prije Primorca čak su dva ministra financija s porezom na nekretnine stigli samo do prezentacije. Zdravko Marić i Slavko Linić, koji se još sjeća koliko je bilo neprijatelja poreza u njegovo vrijeme.

“O da, itekako. To su uvijek oni koji su štedjeli u nekretninama, nisu ulagali u banke, kapital, dionice – oni su ulagali u nekretnine i to su dobrim dijelom veliki dio građana bogatih građana koji ne participiraju dovoljno u snošenju socijalnih potreba građana Hrvatske, i zato ih treba oporezivati – i oni su veliki neprijatelji kao i bankarski lobi”, pojasnio je Linić.

Raspodjela bogatstva

Rezultati recentne ankete Europske središnje banka o financijama i potrošnji kućanstava daju dodatni argument zagovornicima jačeg oporezivanja nekretnina i rente. Naime, u Hrvatskoj 10 posto najbogatijih drži 47 posto neto bogatstva a 50 posto stanovništva u donjoj razini imetka – drži svega 10 posto bogatstva.

“Prosječno neto bogatstvo je procijenjeno na 116.500 eura je daleko veće nego medijalno neto bogatstvo. Taj jaz između medijalne i prosječne vrijednosti govori da je distribucija neto bogatstva koncentriranija u gornjim dijelovima distribucije”, rekla je Anita Harmina iz Hrvatske narodne banke.

Ekonomski analitičar o porezu na nekretnine: “Otpor onih koji imaju više nekretnina je ogroman”

Glavnu stambenu jedinicu u Hrvatskoj posjeduje 79,2 posto ispitanika, što je značajan pad s 85,3 posto koliko ih je istu posjedovalo prije četiri godine. Drugu i treću nekretninu ima svako peto kućanstvo, dok značajno raste udio ostalih nekretnina u bogatstvu kućanstava – s 11 otprije 4 godine na čak na 15,3 posto – što je porast za 38 posto.

“Kad govorimo o udjelu broja kućanstava koji posjeduje glavnu stambenu jedinicu, to vrlo visoko i iznosi 79,2 posto. Primjerice, u europodručju je taj postotak je 40,8 posto, skoro duplo manji”, rekao je Igor Jermić iz Hrvatske narodne banke.

Bivši ministar kojem porez nije prošao ima nekoliko savjeta za aktualnog ministra – prvi je da porez ne formulira kao kaznu za nekorištenje imovine jer je takvo rješenje već srušio ustavni sud.

A drugi, još važniji savjet je sljedeći: “Možda prvi korak može biti kvadrate, ako se baš žurimo ali pravo je ako budemo vrijednost imovine oporezivali, a ne kvadrate… Pravednija raspodjela poreza je na prvom mjestu, a tada ćemo dobiti i ostale pozitivne efekte – niža cijena nekretnina, a onda i iznajmljivanja stanova”, govori Linić.

A baš u to se Vlada zaklinje. Dosad deklaratorno. A što je u stvarnosti – vidjet ćemo kada vidimo ne samo Primorčevu prezentaciju nego i ruke vladajuće većine u Saboru za porez na nekretnine.

