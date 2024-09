Ekonomski analitičar o porezu na nekretnine: “Otpor onih koji imaju više nekretnina je ogroman”

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao najavljeni porez na nekretnine.

Novotny smatra da uvođenje poreza na nekretnine osigurava prihod lokalnoj samoupravi i da je to davno trebalo napraviti. “Hrvatska je jedina zemlja u EU-u koja nema takav porez. Pokušavalo s time i prije , ali otpor onih koji imaju više nekretnina bio ogroman”, rekao je.

Napominje i da OECD to preporuča, kao i Europska komisija. “Lokalne jedinice moraju dobiti stabilne izvore prihoda, a ne da ovise o političkoj volji središnje države”, dodao je.

Para-oblici poreza na imovinu

“Porezni obveznici naravno da odbijaju svaki porez, ali ako želimo kvalitetne javne usluge onda mora biti tog poreza. Na lokalnoj razini su te usluge loše. Iako mi neke para-oblike poreza na imovinu imamo, poput komunalne naknade, to je jedan socijalistički relikt. Ne možete imati komunalnu naknadu za financiranje komunalne infrastrukture. Mi bismo voljeli imati kvalitetnu infrastrukturu, lijepe i čiste ulice i trgove, a da ništa ne platimo, ali to nije moguće”, naveo je.

“Porez na nekretnine je najstariji porezni oblik i on nije najgori nego najbolji. Ove teze da se lako može zaobići i da šteti ekonomskom razvoju nisu točne. Postoje istraživanja koja kažu da taj porez ima neutralan učinak na gospodarski rast, a opet financira lokalnu samoupravu. On se vrlo teško može izbjeći jer postoji zgrada, postoje objekti”, istaknuo je Novotny.

Navodi da ga ne treba povezivati s upravljanjem stambenim fondovima, ali i da on ima mali učinak na tržište nekretnina. “Taj porezni oblik, star nekoliko stotina godina kada se zvao porez na dimnjak, je porez kojim se financiraju lokalne samouprave, on nema ulogu u tržištu nekretnina, to je komunikacijska pogreška”, rekao je.

Na primjedbu da bi se taj porez odnosio na prazne stanove, Novotny kaže da je to hibrid koji nigdje nije poznat. “Područje bivše Jugoslavije je sklono tim nekim eksperimentima koje nigdje nisu poznati. Ako se želi približiti razvijenim zemljama, onda moramo naš porezni sustav približiti razvijenim zemljama. Dobro bi bilo pogledati kako su to napravili Slovenci i Austrijanci. Slovenci to imaju već 20 godina, promijenili su ga 2014. i dobro funkcionira”, dodao je.

