Ministar Anušić: Kazne za piromane moraju biti maksimalne, bez dileme

Vatrogasci su uspjeli izboriti bitku s birokracijom, povećat će im se plaće. Ministar obrane Ivan Anušić pak smatra da bi se trebale povećati i kazne za piromane.

Dok se i dalje bore s vatrenom stihijom, bitku s onom birokratskom, vatrogasci su, čini se, dobili. Vlada je donijela uredbu o visini dodataka na osnovni koeficijent profesionalnih vatrogasaca, prenosi Dnevnik.hr.

Ovime bi vatrogasci koji pripadaju javno-vatrogasnim i dobrovoljnim postrojbama, koje financira lokalna vlast, dobili istu osnovicu kao i vatrogasci koji pripadaju državnoj službi, manje ih je i ne obavljaju iste poslove.

“Do sada je svaka postrojba imala različito, od 900 do 1600 eura, ovisno o fiskalnoj mogućnosti lokalnoj samoupravi. Od danas neće biti vatrogasca koji će zarađivati manje od 1300 eura mjesečno, a moguće će naravno biti i više”, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

Šteta koju su požari dosad ostavili iza sebe – neprocjenjiva je, a kazna za počinitelje – neprimjerena djelu. Jasno je to poručio ministar obrane Ivan Anušić.

“Nisam taj koji će prosuditi da li je požar podmetnut, ali indikativno požari izbijaju trenutak prije velikih bura i juga koji pomažu da se raširi. Indikativno je da izbijaju na 4, 5 mjesta odjedanput, indikativno je da izbijaju samo na određenim područjima i mislim da bi se trebali početi baviti i s njihovim uzrocima, jer se s posljedicama bavimo i borimo se”, izjavio je Anušić.

Napomenuo je kako je na teren poslano na stotine vatrogasaca iz Slavonije te da je podizanje kanadare u zrak iznimno skupo.

Milina: Policija će i dalje biti posvećena prevenciji i otkrivanju počinitelja požara

“Dosad u ovoj protupožarnoj sezoni koja traje mjesec, skoro dva mjeseca poletjeli su čak 1238 puta, to su enormni troškovi i rizici. Smatram da bi se ti požari mogli prevenirati s drugačijim pristupom – rješavanjem uzroka tih požara”, rekao je ministar.

Osvrnuo se i na eventualno povećanje kazne piromanima.

“Moraju biti maksimalne, tu nema nikakve dileme, posebno za one koji to rade namjerno. Postoje ljudi koji to namjerno rade – piromani. Oni nisu svjesni što njihov potez može napraviti. Može nekoga koštati njegovog života, može biti tragedija”, napomenuo je ministar i zaključio da ne zna koliko bi kazne točno trebale biti.

