Hrvatska je po ovome pri samom vrhu u Europi: “To je ono što svaki dan naši ljudi vide kad idu u trgovinu”

Hrvatska raste četiri puta brže od europskog prosjeka, nezaposlenost je rekordno niska, gospodarski rast nikada veći, a sve to prepoznaju i rejting agencije. Dio je to uspjeha Vlade koje je, u Opatiji na savjetovanju ekonomista, nabrojao ministar financija Marko Primorac.

“Napredak koji je učinjen u proteklih osam godina je doista fascinantan i u smislu fiskalne konsolidacije, smanjenjem udjela javnoga duga u BDP-a, i u smislu BDP-a per capita koji je porastao s 11 tisuća na 22 tisuće eura”, dodao je Primorac.

S druge pak strane, čini se, postoji i neka druga Hrvatska. Zemlja u kojoj 20 posto ljudi živi u riziku od siromaštva, u kojoj se bilježi pad kupovne moći, zemlja koja je u posljednjih deset godina ostala bez oko 400 tisuća stanovnika. Hrvatska u kojoj oko 300 tisuća umirovljenika prima 300 eura mirovine i manje.

Primorac: U listopadu došlo do ubrzanja rasta inflacije zbog baznog efekta

“Jako je puno onih koji ne mogu živjeti od svojih primitaka, a nužna stvar koju moramo primijetiti je da inflacijski pritisak zaista postoji. Mi možemo uspoređivati da je bolje nego prije osam ili 10 godina, ali je činjenica da relativno Hrvatska nažalost sporije napreduje od svojih usporedivih država”, rekao je Darko Tipurić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista.

“Bolje je nego što je bilo 2016.”

Ministar Primorac situaciju ne vidi tako crnom. Priznaje, siromašnih ima, ali bolje je nego što je bilo 2016., a inflacija nije, kako neki tvrde, pojela rast plaća i mirovina.

“Pogledajte koliko se mlijeka, jaja, kruha, ulja, moglo kupiti s prosječnom plaćom 2016. i koliko se može kupiti danas. Iznesite te podatke, mislim da bi to bilo zanimljivo”, rekao je Primorac.

No, statistika je varljiva stvar, kažu ekonomisti. Reforme su nužne, a pogled politike mora biti usmjeren na one kojima je najteže, a takvih ne nedostaje. Potvrđuje to uostalom i statistika.

“Statistika je uvijek točan zbroj netočnih podataka ili obratno. Govori se o tome, da vjerojatno u prosjeku ministar ima pravo, no s druge strane imate stratum od 20-25 posto stanovništva u Hrvatskoj koje ta statistika ne dotiče.To je problem”, istaknuo je Tipurić.

Na upit o cijenama koje rastu iz dana u dan, ministar ima ideju o tome kako pritisnuti trgovce i proizvođače. Vlada ih, zbog dizanja cijena, kaže, ne može protjerati ili na to prisiliti, ali, čini se, može netko drugi…

“Vi imate jako veliku moć kao mediji i možete stvoriti i društvenu klimu i medijsku sliku da se ta situacija postupno ispravlja, dakle, pozovite te trgovačke lance, pozovite proizvođače, razgovarajte s njima, stvorite pritisak i vidite o čemu se radi”, savjetuje Primorac.

Hrvatska po stopi inflacije pri vrhu u Europi

Podaci Eurostata govore kako je Hrvatska po stopi inflacije pri samom vrhu u Europi. Oporba je složna. Situacija za dobar dio građana, naročito umirovljenika, daleko je od idilične…

“Ja ne znam kako premijer Plenković to ne vidi, ali kad njegov ministar financija u Saboru može tvrditi da u Hrvatskoj nema siromašnih, nema beskućnika onda me ništa ne čudi. Mi cijelo vrijeme pozivamo da se pozabavimo stvarnim temama koje muče naše građana”, rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta.

“To je ono što svaki dan naši ljudi vide kad idu u trgovinu, kad idu djeci kupit cipele, pelene kad kupuju osnovne životne namirnice, znači nikakav luksuz ni ništa ekstra”, rekao je Saša Đujić, saborski zastupnik Mosta.

Koju god Hrvatsku odabrali, nužno je, čulo se u Opatiji, povećati rast poljoprivredne proizvodnje, provesti reforme javne uprave, ali i oživjeti industrijski proizvodnju kao temelj snažnog i konkurentnog gospodarstva.

