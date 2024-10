Objavljena inflacija za listopad

Podijeli :

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u listopadu je iznosila 2,2 posto na godišnjoj razini, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je prekinut višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u listopadu 2024. stopa inflacije iznosila 2,2 posto u odnosu na listopad 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest rujan ove godine, porasla za 1,1 posto.

Nakon svibanjskih 3,3 posto, lipanjskih 2,4 posto, srpanjskih 2,2 posto, kolovoških 1,8 posto te rujanskih 1,6 posto, s listopadskih 2,2 posto prekinut je trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

Nove procjene inflacije za rujan: U eurozoni 1,7 posto, u Hrvatskoj 3,1 posto

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,1 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,6 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,6 posto, dok je kod energije zabilježen pad za 4,6 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na rujan 2024., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su porasle za 2,7 posto, energije za 1,4 posto, a hrane, pića i duhana za jedan posto. Istodobno, prema prvoj procjeni, u komponenti usluga cijene su pale za 0,5 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u listopadu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. studenoga.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u listopadu 3,5 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u listopadu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,5 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u listopadu iznosila je dva posto.

Višu stopu inflacije od Hrvatske imale su Belgija, 4,7 posto, te Estonija, 4,5 posto, dok je Slovačka zabilježila istu stopu rasta od 3,5 posto. Ostale članice eurozone imale su nižu stopu od Hrvatske.

