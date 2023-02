Hrvatska narodna banka u prosincu kupila gotovo dvije tone zlata

Hrvatska narodna banka (HNB) krajem 2022. godine kupila je nešto više od tonu i pol zlata, čime je prvi put od 2001. naša središnja banka držala taj plemeniti metal. No, zlato je u bilanci narodne banke bilo jako kratko te je odmah proslijeđeno u Frankfurt, u kojem se nalazi središte Europske centralne banke (ECB).

Informacija da je naša središnja banka kupila popriličnu količinu zlata pojavila se ovih dana na društvenim mrežama, točnije objavio ju je analitičar World Gold Councila, Krishan Gopaul. On je napisao da je HNB u prosincu kupio “gotovo dvije tone zlata, a prije toga nisu ga držali od 2001. godine”.

The Central Bank of Croatia bought almost 2t of #gold in December. Prior to that they were not reporting any gold holdings, and haven't since 2001. And this is another Eastern European central bank who had bought gold in 2022. pic.twitter.com/K7jYCPd30X