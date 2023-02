Podijeli :

Izvor: Unsplash

Gotovo 40.000 klijenata primilo je pismo o otkazivanju tekućeg računa od svoje Sparkasse banke u proteklih nekoliko tjedana. Saželi smo što točno stoji iza toga i što biste vi kao vlasnik računa sada trebali razmotriti.

Sve više banaka povećava naknade za svoje tekuće račune. Odluka o tome donesena je u proljeće 2021. ali kako bi povećale naknadu za tekući račun banke su morale dobiti pristanak klijenata. U slučaju da ne dobiju pristanak klijenta o povećanju naknade za vođenje tekućeg računa, banke su morale otkazati uslugu.

Oko 95 posto klijenata u Sparkasse Köln Bonn do sada je dalo svoje odobrenje za povećanje naknade tekućeg računa. Ipak, još uvijek nedostaje pristanak oko 38.000 klijenata. Kako prenosi “tagesschau”, njihovi tekući računi su sada ugašeni. Međutim, Sparkasse Köln Bonn smatra da je “implicitna suglasnost” ako se račun nastavi koristiti nakon isteka otkaznog roka, piše Fenix.

Naime, ako banke i štedionice žele podići cijene vođenja računa i slično, klijenti moraju na to pristati. Financijska institucija pokazala je svojim klijentima upute u internetskom bankarstvu kako treba potvrditi naknadu za tekući račun. No, budući da mnogi na to nisu reagirali te ih se nije moglo dobiti ni poštom ni telefonom, ta se financijska institucija dosjetila još jednog trika.

Prilikom podizanja novca s bankomata cilj je bio izmamiti potpis korisnika. Prije nego što aparat izbaci novac, trebate potvrditi nove naknade za tekući račun. No očito su mnogi klijenti jednostavno kliknuli na “Preskoči”. Sada, godinu dana kasnije, Sparkasse kreće s djelovanjem, piše Tagesschau.

Međutim, ako je vaš račun otkazan, još uvijek ga možete dobiti natrag. Sparkasse otkazuje klijentu, ali dopušta da računi budu aktivni još mjesec dana nakon isteka otkaznog roka. – Ako pogođeni klijenti aktivno koriste svoj račun tijekom ta četiri tjedna, na primjer isplatom gotovine, to se također smatra takozvanim “implicitnim pristankom”, odnosno pristankom na aktivno poslovanje. Račun ostaje, a naknada se povećava. Ako ne želite plaćati nikakve naknade: Postoje i banke koje nude račune i kartice potpuno besplatno, stoji u priopćenju Sparkasse.

