Jeste li stručnjak u ovom području? U Njemačkoj će ih nedostajati preko 600 tisuća

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Manjak informatičkih stručnjaka u njemačkom gospodarstvu sljedećih će se godina znatno povećati ako se ne poduzmu protumjere, pokazalo je dugogodišnje istraživanje digitalne udruge Bitkom, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Bez odgovarajuće politike Njemačkoj bi 2040. godine moglo nedostajati oko 663.000 IT stručnjaka. Udruga računa da se trenutno nedostaje 149.000 strunjaka, piše Fenix-magazin.

Velika praznina nastat će prvenstveno zbog sve veće potrebe za programerima, sistem administratorima i ostalim IT stručnjacima. Do 2040. trebat će popuniti ukupno 1,92 milijuna radnih mjesta. No, nudi se samo 1,26 milijuna kvalificiranih radnika.

Europu čeka nova kriza s hranom? “Očekujte kaos” Novo poskupljenje u Njemačkoj, na udaru milijuni građana

Predsjednik Bitcoma Ralf Wintergerst rekao je da osim ovih brojki postoje tisuće nepopunjenih IT radnih mjesta u administraciji, školama i znanstvenim institucijama.

“Nedostatak IT stručnjaka, koji se godinama pogoršava, pogađa cijelu zemlju i usporava prijeko potrebnu digitalizaciju. Sve veći jaz u IT vještinama znači gubitak konkurentnosti, dodane vrijednosti, rasta i prosperiteta.”

“Bez IT stručnjaka, Njemačka gubi svoju digitalnu budućnost”, rekao je Wintergerst.

Industrijska udruga objasnila je da se situacija može popraviti.

Oko 108.000 dodatnih kvalificiranih radnika može ući na tržište do 2040. Ako se privuče više studenata i pripravnika, ako se poveća interes za IT među ženskom populacijom i zaustavi odustajanje od studija računarstva.

Kako bi se postigao ovaj cilj, potrebne su mjere poput uvođenja većeg broja sati informatike u školama diljem Njemačke, kao i otvaranje odjela za informatiku, digitalizaciju i umjetnu inteligenciju.

Dodatna protumjera je zadržati starije zaposlenike iznad dobi za umirovljenje. To znači da se razlika može smanjiti za još 68.500 mjesta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Neobičan i neugodan simptom koji upućuje na visok kortizol, hormon stresa Kad je najbolje konzumirati med? Postoji razlika ako ga jedete ujutro ili navečer