Perete li i vi gaćice pogrešno? Liječnica je otkrila pravi način

Čini se da mnogi ljudi odijevaju prljavo donje rublje iako su uvjereni da je oprano i čisto, tako barem tvrdi dr. Lisa Ackerley. Kaže da je pranje klasičnim načinom u perilici rublja često pogrešno, ako temperatura pranja nije dovoljno visoka.

Preniske temperature ne unište sve bakterije na gaćicama te one zapravo nakon pranja nisu posve čiste, a ponovno ih se stavlja na najintimniji dio tijela. Također, ona smatra da donje rublje koje se pere na nižim temperaturama nikako ne bi trebalo prati sa drugim stvarima, prenosi 24sata.

“Svako pranje gaća na temperaturi nižoj od 60 stupnjeva neće ubiti bakterije. Nikako ne perite donje rublje sa kuhinjskim krpama i ručnicima na nižoj temperaturi, jer takve krpa ne želite blizu svoje kuhinje”, pojasnila je.

Ako iz nekog razloga rublje ne možete prati na višim temperaturama, dr. Ackerly predlaže dodavanje antibakterijskih sredstava namijenjenih pranju rublja koja uništavaju do 99 posto bakterija, prenosi Mirror.

Kako ukloniti mrlje od menstrualne krvi sa gaćica?

Zna se dogoditi da deterdžent ne pomaže, posebno kod sasušenih mrlja krvi od menstruacije na gaćicama, ali pomoći će vam vodikov peroksid. Prvi korak u postupku uklanjanja mrlja je pranje rublja u hladnoj vodi, da izađe sva krv koja može, a potom se na umrljane dijelove nanosi tekući vodikov peroksid.

Nakon toga se gaćice operu uobičajeno u perilici ili na ruke, savjeti su to britanske blogerice Rosie, a otkrila ih je na svojem blogu “Brush By Four Nine”. Pojasnila je da ova kemikalija potiče oksidaciju enzima u krvi i tako rastvara mrlje. Vrijedi probati.

