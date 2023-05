Jurčić o poreznoj reformi: To je politička reakcija, na političku situaciju

Podijeli :

N1

Vlada je u srijedu predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojega se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama. Poreznu reformu u Studiu N1 televizije komentirao je profesor i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

Jurčić kaže da ovo nije reforma. “Ovo je bilo potrebno nepotrebno”, tvrdi Jurčić i kaže da je pretvaranje prireza u porez s političke i ekonomske strane greška.

“Država i vlada upravlja ekonomijom i ima suverenitet da upravlja ekonomijom, a ne lokalne jedinice. Da bi država bila hogomena, jedna od tih homogenosti je jedinstveni porezni sustav nad cijelim teritorijem. Sad imamo situaciju da država nije potrebna da obavlja sve poslove nad svojim teritorijem”, kaže Jurčić.

“Ukidanje prireza je okrenuto protiv državnosti”

Objasnio je čemu je služio prirez. “Gradovi ili naselja koja imaju veći nivo urbanizacije, imaju puno veće prosječne trošakove po glavi stanovnika i država je onda omogućila da jedinice lokalne samouprave naprave fino prilagođavanje, uvedu prirez. Prirez je čista lokalna stvar”, kaže Jurčić.

Dodaje da argument da će ukidanje prireza dovestio do konkurencije među lokalnim sredinama nije dobar i da je “okrenuto protiv državnosti kojoj je cilj da se stvara homogena država”.

“Ne znam kako će neke jedinice lokalne samouprave bez prireza funkcionirati” Dekan Ekonomskog fakulteta: Eliminacija prireza nije ništa posebno, evo i zašto

“Ekonomija ne počinje ni ne završvava na nivou jedinica lokalne samouprave već se gleda kako da se optimalizira na nivou države. I zato postoji strategija i politika kako se harmonizirati, odnosno ostavariti optimalnu upotrebu resursa”, kaže Jurčić.

“Konačno, mi smo se učlanili u Europsku uniju da bi optimalizirali svoju ekonomiju na puno većem teritoriju”, zaključuje Jurčić.

Također smatra da ova promjena, ukidanje prireza, matematički, čisto ekonomski ništa ne znači, a političko ekonomski je čista greška.

Podsjetio je da smo kroz nekoliko poreznih reformi oslobodili 10 milijardi kuna te dodao da bi bilo bolje da smo taj novac upotrijebili za otvaranje radnih mjesta, s obzirom na to da nismo s tim oslobađanjem popravili gospodarstvo.

“A sada s povećanim deficitom, zbog preuzimanjem plaćanja mirovinskog osiguranja građanima s malim primanjima, znači da nećemo moći povećati plaće zdravstvenim i državnim službenicima”, kaže Jurčić i dodaje da ćemo s ovim potezom smanjujemo osnov razvoja u budućnosti.

Smatra da kad gledamo što vlada radi u posljednje vrijeme, podsjećajući na narodne obveznice i ovu situaciju te traženja sindikata za veće plaće radnicima u zdravstvu, policajcima, liječnicima, da je naš premijer zaključio da neće moći sve iskomunicirati sa svakim sindikatom pojedinačno te je odlučio povećati plaće svima o Nove godine.

“To je jedna politička reakcija, na političku situaciju u drštvu”, kaže Jurčić.

Očekuje i deflaciju

Jurčić je komentirao i inflaciju. Kaže da je zadatak HNB-a držati plaću ispod 2 posto.

Smatra kako će krajem godine mogli ući u relativnu deflaciju. “Inflacija će pojesti realne dohotke hrvatksih građana, cijene neće padati, već će sporije rasti te može doći do niže potražnje nego što je ponuda i onda to može dovesti do relativne deflacije”, kaže Jurčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.