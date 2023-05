Radimir Čačić oštro o poreznoj reformi: “To je politički spin po svim osnovama!”

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva i predsjednik Reformista Radimir Čačić u N1 Studiju uživo osvrnuo se na poreznu reformu te jasno izrazio negodovanje onime što se kroz nju može vidjeti.

Ali, prije svega, napomenuo je da to uopće nije nikakva porezna reforma, što se često može čuti ne samo od pripadnika opozicije, nego i neovisnih ekonomskih analitičara.

Ekonomski analitičar: Ovo nije reforma, ostajemo primitivan porezni sustav

“Naravno da nije riječ o reformi, riječ je o kozmetici ili promjeni knjiženja. Sasvim je sigurno da kad govorimo o nečemu što je reforma, treba gledati globalne podatke jer onda imate jasnu sliku. Kad se govori o postocima u određenim segmentima poreznih davanja, nitko tko se s tim ne bavi nije u stanju vidjeti suštinu i cjelovitu sliku”, kazao je Čačić i nastavio:

“Vlada tvrdi da je došlo do radikalnog povećanja prihoda lokalne i regionalne samouprave, što je točno. Ali, došlo je i deset puta većeg povećanja prihoda centralnog budžeta. Uz, to tvrdi se da će doći do rasterećenja plaća, no, kao se moglo čuti, to će donijeti minimalno povećanje plaća.”

Puno halabuke, a rezultata nema

Konkretnije, kad bi sve bilo kao što se navodi, povećanje bi u prosjeku iznosilo oko 15 eura.

“Puno priče, puno halabuke, rezultat ništa, osim politički. Što vladajući čine? Ministar Primorac je rekao da daju 400 milijuna eura u povećanje plaća, što je ukupno 1,5 posto od proračuna. Istovremeno, tražimo od gradova i općina da daju na račun prihoda milijardu i pol kuna. Dakle, Vlada daje pet puta manje u postotku od lokalne samouprave. Stvari su potpuno jasne, na 17,5 milijardi kuna prihoda svih općina i gradova, Vlada traži tri milijarde. To je oko osam posto od svih prihoda, a oni sa svoje strane daju 1,5 posto od svojih. Drugim riječima, mi ćemo dati mrvice, a vi ćete preuzeti ključni teret”, rekao je Čačić i dodao:

Novotny: Ovo nije reforma, ove mjere će samo povećati inflaciju

“Kažu , ako ne želite, povećajte porez na dohodak, ispadnite zločesti prema građanima. Od 2016. do danas ukupno učešće poreznih davanja u bruto društvenom proizvodu Hrvatske se povećalo s 42 posto na 50 posto. To vam je sva pamet. Na kraju dana, porezno opterećenje po svim osnovama je povećano za osam posto BDP-a. Time se sve razotkriva.”

Prema riječima bivšeg ministra gospodarstva, radi se isključivo o političkom “spinu” po svim osnovama. Automatski, to dovodi u pitanje motive vladajućih, u smislu pružanja boljeg života građanima.

“Prije svega, radi se o minimalnom pomaku u rastu plaća, koji ne pokriva ni inflaciju. Drugo, vlada dobiva pozitivne poene kod onih koji ne razumiju o čemu se radi. Primarno, oporbeni gradonačelnici tri ključna grada (Split, Zagreb i Rijeka), moraju dati milijardi i 600.000 kuna, od čega bi Zagreb trebao dati milijardu. To je direktni udar na te gradove, a vladajući dobivaju političke poene, građani ništa”, istaknuo je Čačić.

Predstavljena porezna reforma, evo kome i koliko rastu plaće

Mirovinski sustav još je jedan sporni detalj reforme. Mirovina u Hrvatskoj iznosi 30 posto plaće, čak je i u BiH oko 40 posto pa se postavlja pitanje što će biti s mirovinskim sustavom od 1. siječnja 2024.

“Ministar Primorac je u pravu kad kaže da se ništa bitno neće promijeniti, ali zato što je mirovinski sustav već srušen. Već danas se 45 posto mirovina ne financira kroz doprinose iz plaća, nego proračun. A odsad će se on subvencionirati s dodatne tri milijarde kuna. Mirovinski sustav je sam po sebi deformiran, ne funkcionira i sad se neće ništa bitno promijeniti. Dugoročno će se morati tražiti druga rješenja za mirovinski sustav. I zdravstveni”, izjavio je Čačić i zaključio:

“Ovo su samo predizborni potezi. Da se žele napraviti stvarne reforme, onda bi lokalna i prvenstveno regionalna samouprava imala kroz porezna davanja rješena pitanja financiranja zdravstva i školstva. Ovako se i dalje čuva mogućnost ucjene lokalnih i regionalnih samouprava, što se na primjeru zdravstva moglo najbolje vidjeti.”

