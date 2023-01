Kako jeftinije proći? Savjet poljoprivrednika: “Što kraći opskrbni lanci”

Podijeli :

Analizirajući divljanje cijena u Hrvatskoj, predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović poručio je u Newsroomu da su proizvođači najmanje krivi za rast cijena.

Kada se govori o rastu cijena, mnogi trgovci upiru prstom u dobavljače, a dobavljači u proizvođače. Na upit koliki je upliv proizvođača u ovom cjenovnom skoku, Jakopović odgovara – najmanji.

“Na ulazu su izuzetno rasli troškovi tijekom prošle godine. Izlazne cijene to sigurno nisu pratile. Možda je i bilo nekih razmišljanja da bi se to moglo popeglati kod uvođenja eura, međutim, naši dobavljači u većini slučajeva nisu uopće dirali cijene ili su to učinili vrlo malo”, poručio je Jakopović koji vjeruje da će i ova afera vrlo brzo proći.

Odluka na kupcu

Ističe da uvijek na kraju kupac odlučuje gdje želi kupovati i koja mu je roba pristupačna.

“Uspoređivanje cijena u medijskom prostoru nije potpuno zahvalno jer u pograničnom području RH je strahovit pad prodaje. Svi naši ljudi kada vide takve priloge, idu bar pogledati što ima preko granice. Automatizmom s tim pada GDP kod nas, a pumpamo GDP u susjednim zemljama”, kazao je Jakopović.

Napominje da smo s cijenama robe prije covida i ruske invazije na Ukrajinu bili ujednačeni sa susjednim zemljama.

“Razlika je bila u cijenama usluga. Mi smo bili po pitanju bilo kakvih usluga jeftiniji. One su se sada počele malo peglati i dobivati cijenu kakva je u okruženju”, rekao je Jakopović pa kao primjere naveo cijene usluga majstora, frizera, kozmetičara…

Smatra da ne treba pretjerivati kako se ne bi stvorila umjetna inflacija.

“U ovom trenutku se stvara umjetna inflacija koja nema podlogu ni u čemu. U konačnici, mislim da će se to smiriti i ljudi će sami odlučiti žele li kupiti isti brend u jednoj ili drugoj trgovini”, rekao je Jakopović.

Zašto je u susjedstvu jeftinije nego u Hrvatskoj?

Kupcima savjetuje da koriste što kraće opskrbne lance, odnosno da kupuju što više domaćih proizvoda i da se snabdijevaju kod svog malog prerađivača – svog mesara, pekara i tako dalje.

Jedemo skupo i nekvalitetno

Pritom napominje važnost osvješćivanja kvalitete domaćih proizvoda.

“Najveća boljka hrvatskog potrošača je niska kupovna moć zbog koje većina naših kvalitetnih proizvoda završi u izvozu”, ocjenjuje Jakopović.

Na upit jedu li Hrvati onda skupo i nekvalitetno, odgovorio je: “Upravo to. Morat ćemo uložiti dodatne napore u promociju kvalitetnih proizvoda, zdravlja…”

Osvrnuo se i na ultimatum premijera Andreja Plenkovića trgovcima.

“U ovom trenutku mislim da je premijer pokazao zube i da stvar ide u dobrom smjeru”, rekao je pa dodao:

“Nemamo još listu proizvoda čija bi cijena trebala biti zamrznuta.”

