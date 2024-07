Kakve su cijene u Hrvatskoj u sezoni, u odnosu na konkurenciju?

Podijeli :

Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o ekonomskim pitanjima.

Saša Drezgić komentirao je uvođenje Registra stanovništva: “To je dobar smjer. Imamo jako puno podataka, nepovezani su i nisu u realnom vremenu. Kada bi uspjeli napraviti opsežnu bazu podataka, onda bi mogli raditi preciznije mjere. Kada govorimo o porezu na imovinu mogli bi uvesti puno kvalitetniji porez. Vlada bi mogla provoditi i socijalne mjere puno preciznije, to je nešto što nam je potrebno i trebalo bi se realizirati što prije”, objasnio je.

Porez na nekretnine

Dekan Ekonomskog fakulteta osvrnuo se i na porez za nekretnine: “Niti jedan prijedlog takvog poreza nije bio kvalitetan zato što nismo imali kvalitetne podatke. Kada budemo imali kvalitetnu bazu podataka, onda ćemo biti u stanju razraditi precizne odredbe poreznog oblika koje idu na to da oni koji imaju veću imovinu više plaćaju, ali da to ne bude prevelik teret”, kaže Drezgić.

Novi skok cijena?

Drezgić je odgovorio na pitanje hoće li za vrijeme turističke sezone doći do skoka cijena: “Nije to prvi puta, kada dođe turistička sezona bilježimo skok cijena u sektoru hrane i usluga. To je logično i normalno jer nam dolaze turisti veće imovinske snage, povećava se potražnja i radi se pritisak na povećanje cijena, privatni sektor koristi tu situaciju. Što se tiče regulacije, nema puno mogućnosti”, rekao je.

“Vidjet ćemo, to nitko ne zna dok se ne dogodi i je li tržište pogodilo cijene.

Ono što vidimo kada se uspoređujemo s drugim zemljama je da su cijene u Hrvatskoj u tom sektoru gotovo duplo veće nego u nekim zemljama koje su nam konkurentne turističke zemlje”, dodao je dekan Ekonomskog fakulteta.

