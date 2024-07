Kila smokava na tržnici iznosi 20 eura. Prodavačica: To su normalne cijene

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prodavači nisu oduševljeni pokušajima fotografiranja. Ljute se na one koji pokušavaju uslikati cijene. "Ili kupite ili idite", uvjetuju. A cijene nisu male.

“Je li skupo? Nekad smo išli u Trst po namirnice, a onda se to prije nekoliko godina izniveliralo. Posljednje dvije godine opet idemo tamo po namirnice. Ne više zato što je veći izbor nego zbog cijena”, odgovara lokalac na pitanje jesu li cijene na moru za domaće stanovništvo previsoke.

Kila mahuna košta isto kao 3 kile svinjske vratine? Evo kako se kreću cijene

Osim u trgovinama, skupo je i na placu. Na zadarskoj tržnici kila breskvi bila je 4 eura, po 7, 8 eura prodavale su se trešnje. “Je, lijepi su nam ovi turisti. Dođu kupe šaku trešanja za jedan euro, kao skupo im je dat sedam eura kod nas. I pitam ja njega, iz Australije je, koliko košta to kod njega, a on meni 48. Ne znam jesam li ga ja dobro razumio, pa pitam koliko je smokva, a on meni jedna 14 dolara, ali da su njegove veće. Ne znam je li me zeza ili ne, ali mi je i svejedno”, objasnio je prodavač u Zadru, prenosi Večernji list.

Na rovinjskoj tržnici tradicionalno su zadnjih nekoliko godina cijene za one dubljeg džepa.

Skok cijena na tržnicama: Brokula je lani bila 70 centi, a evo koliko je sada

Prodavači nisu oduševljeni pokušajima fotografiranja. Ljute se na one koji pokušavaju uslikati cijene. “Ili kupite ili idite”, uvjetuju. A cijene nisu male. Kila tikvica stoji tri eura, za kilogram domaćeg mladog sitnog krumpira mora se izdvojiti dva eura.

Domaće rajčice prodaju se za četiri eura. Mini rajčice, naravno još skuplje. Za četiri eura možete dobiti pola kilograma. Smokve se prodaju po 20 eura. No njima tek počinje sezona. Možda s vremenom pojeftine. “To su normalne cijene”, objašnjavaju prodavači na opaske da je skupo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zbog nevremena koje stiže upaljeno crveno upozorenje u dvije regije: ZET poslao obavijest Zagrepčanima Milinović otkrio najsramniji potez HDZ-a u kampanji: “Ja sam bio u HDZ-u 90-ih, ali ovo…”