Klima-uređaji rade punom parom. Pitali smo majstora koliko se čeka na servis i montažu: “Svi bi odmah, a to ne ide”

Podijeli :

Kristina Štedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

Ljeta su postala nezamisliva bez toplinskih valova i ekstremnih vrućina, a život u takvim vremenskim uvjetima postao je nezamisliv bez klima-uređaja.

Prije dvadesetak i više godina pod klima-uređajima uglavnom se hladilo u uredskim prostorijama i prostorima javnih ustanova. Tek su malobrojni u svojim kućama ili stanovima imali rashladne uređaje koje se čak smatralo luksuzom.

Danas, pak, s klimatskim promjenama koje iz godine u godinu ljudi itekako osjećaju na vlastitoj koži, klima-uređaj postao je nasušno potreban i neizostavan dio kućanstva, poput hladnjaka ili prilice rublja.

Od luksuznog do “must have” proizvoda

“Masovnija potražnja klima-uređaja počela je kada su počele neizdržive ljetne vrućine, prije dvadesetak godina. Ja sam u ovom poslu od 1998. i isprva je postavljanje klima-uređaja bio sezonski posao, od svibnja do kraja kolovoza. Danas se radi od prvog do dvanaestog mjeseca u godini”, kaže nam Denis Tesar, vlasnik jedne zagrebačke tvrtke za montažu, servis i prodaju klima-uređaja.

Zbog vrućina serviseri klima uređaja zatrpani poslom: “Svakodnevno imamo i po 30 poziva”

“Kada je ranije bilo da zimi nema zime, a da su ljeta s 40 stupnjeva? Nikad! Prije je u Zagrebu ljeti bilo 28-29 stupnjeva. To je bio plafon i to je bila vrućina. A sada su vrućine 35 stupnjeva pa su klima-uređaji postali “must have” proizvodi. Nekoć je bilo četiri-pet proivođača na tržištu, a sada nema tko ih ne proizvodi”, dodaje naš sugovornik.

Desetak montaža i tridesetak servisa dnevno

Riječ je o uređaju za reguliranje temperature i razine vlage u nekom prostoru kojim se ljeti taj prostor rashlađuje, a zimi se može i grijati. No, najviše su u pogonu ljeti, naročito za vrijeme toplinskih valova usred kakvog smo jednog sada, kada temperatura zraka danima ne pada ispod 30 stupnjeva. A kada vladaju takve vrućine, onda je i najveća navala na montere i servisere klima-uređaja. Potvrđuje to i naš sugovornik.

Ako želite da klima troši manje, postavite termostat na ovu temperaturu

“Posla imamo i imamo više nego što bi htjeli. Pakao je na zemlji i svi žele da im se klima-uređaj postavi odmah. A to “odmah” ne postoji. Čeka se dva do tri tjedna. Ljeti radimo desetak montaža i tridesetak servisa klima-uređaja dnevno. Ima nas nekoliko firmi spojenih koji to radimo, imamo neke vanjske suradnike koji rade za nas pa to nekako fukcionira. Ali, kad je gužva – gužva je”, kaže Tesar.

Za snažnije uređaje i do 1.800 eura

Klima-uređaji, dodaje, mogu se montirati i izvan sezone. Štoviše, što je i poželjno kako bi se izbjeglo čekanje.

“Ako klijenti žele montažu usred sezone, onda moraju čekati termin i po tri tjedna. Izvan sezone termin dobijete dok kažete – keks”, napominje.

Prema portalu Trebam.hr, cijene klima-uređaja na domaćem tržištu kreću se u rasponu od 470 do 1.200 eura. To uključuje i klasične i tzv. inverter uređaje koje, za razliku od klasičnih klima-uređaja, imaju ugrađenu automatsku kontrolu snage kompresora pa su štedljivije. Prosječna je cijena inverter klima-uređaja kapaciteta 2,5 kilovata (kW) dovoljnih da rashlade 25 četvornih metara prostora – 740 eura, dok one snage 5 kW dosežu i cijenu od 1.800 eura. Naravno, cijene svih klima-uređaja ovise o modelu, kapacitetu i proizvođaču.

Prijenosni klima-uređaji praktičniji su i jeftiniji – cijena im je u prosjeku 400 eura – ali troše više energije i stvaraju više buke.

Kada servisirati klima uređaj i koliko će vas to koštati?

“To je stroj koji će kad-tad krepati”

Ugradnja klima-uređaja u pravilu košta između 140 i 300 eura, a ovisi o vrsti i modelu uređaja te o tome koliko je sama montaža zahtjevna. Serviseri preporučuju da se klima-uređaji ne ugrađuju iznad vrata koja se često otvaraju, u tamnijim dijelovima prostorija te u blizini uređaja poput štednjaka koji isijavaju toplinu.

Klima-uređaj, da bi dobro radio, treba redovito i servisirati. Nedavno nam je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kazala da se klima-uređaji uz hladnjake i kosilice za travu ljeti najčešće kvare. “A servisera je malo i ne stignu sve to popraviti”, napomenula je.

Denis Tesar, vlasnik tvrtke za servis i montažu klima-uređaja, kaže nam da mnogi imaju klime stare i po dvadeset godina. Takve se, naravno, lakše kvare i treba ih češće servisirati.

“Ljudi ne mogu očekvati da će im klima-uređaj raditi za vjeke vjekova. To je običan stroj u kućanstvu koji će kad tad “krepati”. A svi čekaju do zadnjeg da se to dogodi pa ih uvijek pitam koliko su u dvadesetak godina promijenili mobitela, a koliko klima-uređaja”, dodaje.

Sedam grešaka zbog kojih klima-uređaji ne rade ispravno

Servis od 35 do 55 eura u prosjeku

Poželjno je klima-uređaj servisirati jednom godišnje, obično pred početak sezone hlađenja. Prema podacima s portala Trebam.hr, redovni godišnji servis koji uključuje čišćenje i dezinfekciju izmjenjivača unutarnje jedinice, čišćenje filtera, provjeru propuštanja plina i kontrolu rada električnih motora, u nas košta između 27 i 40 eura, odnosno 35 eura u prosjeku.

Servis koji uključuje i kontrolu tlaka rashladnog plina košta između 40 i 55 eura, dok nadopuna klima-uređaja sa 100 grama rashladnog plina košta od 10 do 12 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.