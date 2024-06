Tri uređaja ljeti se najčešće kvare, a pravi problem tek počinje kad nazovete servis

Podijeli :

Usprkos svim zakonima i direktivama kojima se tomu pokušava stati na kraj, kućanski i drugi električni uređaji brže se (programirano) kvare nego prije desetak ili dvadesetak godina, a i većina servisera reći će da su stariji uređaji kvalitetniji i dugovječniji od novih.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević nedavno je za N1 rekla kako se iz velikog broja pritužbi potrošača može zaključiti da u Hrvatsku stiže roba lošije kvalitete, bez obzira na marku i cijenu.

“Jednako se kvare i uređaji poznatih brendova i “no name” uređaji. Jednako se kvari i ono što košta 5000 eura kao i ono od 50 eura”, kazala je.

Popravci uređaja predugo traju

Kada bi se ranije neki uređaj pokvario dok je još bio pod jamstvom, kupac bi ga odnio u trgovinu gdje je kupljen, prijavio kvar i dobio drugi, ispravan. Ako takvog ne bi bilo na zalihama, kupac bi zatražio povrat novca. Ili bi zatražio zamjenski uređaj dok se na onom neispravnom ne otkloni kvar u servisu.

No, to više nije tako jednostavno otkako je od prošle godine na snazi izmijenjeni Zakon o obveznim odnosima s kojim su pravila postala znatno stroža. Za neispravan uređaj sada je mnogo teže u trgovini dobiti zamjenski ili ishoditi povrat novca. Ako se kvar da popraviti, kupac praktički mora pristati na takav aranžman. A to može potrajati jako dugo.

Problem je posebno izražen ljeti

Ne bi i to bio prevelik problem da u Hrvatskoj ima dovoljan broj ovlaštenih servisa i servisera i da unatrag nekoliko godina zbog niza razloga (pandemija covida, oružani sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini) lanci dobave nisu zapeli pa zamjenski dijelovi teže pristižu iz azijskih zemalja gdje se većinom proizvode.

A problem premalog broja ovlaštenih servisa i servisera, kao i manjka zamjenskih dijelova, u Hrvatskoj se, kaže nam Ana Knežević iz HUZP-a, posebno osjeti ljeti. U to doba godine, na čijem smo pragu, neki uređaji češće se koriste ili rade pod većim opterećenjem pa se brže i kvare.

“Trava raste, kosilice rade i često se kvare”

Knežević je istaknula tri uređaja koji se ljeti najčešće kvare – hladnjake, klima-uređaje i kosilice za travu.

“Lani smo imali, a imat ćemo i ove godine kišno i toplo ljeto u kojem trava raste k’o luda. Ljudi masovno kupuju kosilice koje se zbog česte upotrebe brzo kvare i onda završavaju na servisima. A servisera je malo, ne stignu sve to popraviti pa prema onome što su nam ljudi lani javljali – kosilice su im skoro cijelo ljeto bile na servisu”, kaže.

A trava ne čeka, raste, vegetacija je bujna i ljudi je moraju pokositi. Pa ili bivaju prisiljeni kupiti novu kosilicu ili plaćati nekoga da im pokosi travu dok su njihove na popravku.

“Umjesto popravka hladnjaka, radije kupe novi”

Slično je, kaže Knežević, i s hladnjacima i klima-uređajima.

“Ljeti je vruće i hrana se brzo pokvari ako je hladnjak u kvaru. A ako ga odnesete na servis ili čekate servisera, treba vam zamjenski”, dodaje.

Naravno, i tada se javlja problem dugog čekanja na popravak ili nedostatka zamjenskih dijelova pa mnogi – jer hladnjak je neophodan u kućanstvu – radije kupe novi.

Knežević napominje da su kvarovi na klima-uređajima najčešći ljeti kada su one najpotrebnije i puno se koriste.

“Što ćete kada je vani temperatura +35, a klima-uređaj vam je na servisu mjesec ili dva? Neće vam klima-uređaj trebati za Božić. To su apsurdi o kojima se ne vodi računa”, kaže.

Svrha izmjene zakona nije se ispunila

Knežević je ranije već upozoravala kako u Hrvatskoj nije zaživjela svrha izmjene Zakona o obveznim odnosima – da se smanji elektronički otpad i da se uređaji što više popravljaju, a time i otvaraju novi mali obrti za popravak. Rezervnih dijelova nema dovoljno, popravci traju dugo jer je servisa malo pa potrošači na koncu opet silom prilika kupe novi uređaj.

Knežević smatra da bi institucije Europske unije trebale pritisnuti proizvođače da uspore plasman novih serija proizvoda na tržište sve dok se one stare učestalo kvare.

“Mora se osigurati proizvodnja rezervnih dijelova za te stare serije”, kaže.

