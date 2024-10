Koliko je realno razbijanje Googlea?

Podijeli :

Možete li zamisliti da nađete neku informaciju na internetu bez Googleove tražilice? To bi bilo poželjno, smatra američko Ministarstvo pravosuđa i prijeti tom koncernu razbijanjem zbog stvaranja monopola.

Navedite pet tražilica – bez guglanja! Za mnoge ovo vjerojatno nije lagan zadatak, većina ljudi koristi samo Googleovu pretragu na internetu. U kolovozu je američki sud službeno utvrdio da Google ima monopol što se tiče internetskih tražilica. Ova moć na internetu mogla bi imati drastične posljedice po Google, prenosi DW.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a prijeti razbijanjem ove kalifornijske kompanije. No koliko je to realno i koliko bi moglo potrajati dok se odluka ne donese? „Želimo da se tvrtke natječu i na taj način postanu najbolje – a ne zbog monopola i osiguravanja svoje moći putem ugovora“, kaže Jonathan Kanter iz Ministarstva pravosuđa u Washingtonu. On je odgovoran za suzbijanje monopola na tržištu. „Vjerujemo da su firme bolje kada im konkurencija diše za vratom.”

Osigurati da se ovo dogodi u slučaju Googlea njegov je najveći i najteži zadatak. Slučaj „Sjedinjene Američke Države protiv Googlea“ razvlači se već godinama.

Što čini Google tako moćnim?

Gotovo svi pretražuju internet koristeći Google. Microsoftov Bing, DuckDuckGo ili Yahoo nemaju gotovo nikakvu ulogu. S masom podataka od brojnih korisnika Google može ciljano plasirati reklame. Samo prošle godine ovaj koncern je sa svojom tražilicom ostvario prihod od oko 480 milijardi dolara. Pretraga je također usko povezana s drugim Google platformama, poput operativnog sustava za mobitele Android i preglednika Chrome, na primjer.

Pored toga, Google je dosad imao veliku slobodu. Primjerice, antimonopolske vlasti su mu odobrile kupnju YouTubea, što je Googleu omogućilo daljnji rast, slično kao i drugim tehnološkim tvrtkama. Vlada u Washingtonu to je u jednom trenutku shvatila. „Ono što vidimo u Americi je buđenje prava za suzbijanje kartela“, kaže Nicholas Guggenberger, profesor prava na Sveučilištu u Houstonu.

Prema Guggenbergerovim riječima, Ministarstvo pravosuđa i Američka agencija za zaštitu lojalne konkurencije i potrošača poduzeli su mjere protiv nekih tehnoloških platformi te su sada postigli prve uspjehe na sudu.

Optužbe protiv Googlea

Google ima monopol kod internetskog traženja informacija. To samo po sebi nije pravno problematično, jer su monopoli u SAD-u legalni. „Ali ne smiju se poduzimati radnje koje učvršćuju postojanje tog monopola“, kaže profesor prava Guggenberger. Prema jednoj sudskoj presudi Google je upravo to učinio – sklopio je ugovore s proizvođačima uređaja „kako bi osigurao da Google bude standardna tražilica na tim uređajima, za što je plaćao Appleu milijarde dolara svake godine“, kaže Guggenberger.

To što je Ministarstvo pravosuđa sada podnijelo zahtjev sudu da razmotri razbijanje Googlea predstavlja najnoviji razvoj u ovom slučaju, kaže Guggenberger.

Što je s konkurencijom

Je li razbijanje koncerna realno? Vjerojatno ne, smatra ovaj profesor prava: „Kada bih se morao kladiti, rekao bih da sud neće naložiti opsežno razbijanje tvrtke.” Naime, to se u SAD-u događa izuzetno rijetko. Šansa za razbijanje je manja od 50 posto.

Mnogo je vjerojatnije da će biti uvedene pojedinačne mjere. Na primjer, moglo bi se zabraniti Googleu da sklapa višemilijunske ugovore s Appleom kako bi njegova tražilica ostala standard. Međutim, Guggenberger kaže: „Smatram da bi bilo ispravno naložiti takvo razbijanje.“ On objašnjava da je to jedina mjera koja bi dugoročno osigurala ponovnu pojavu konkurencije.

Interes korisnika

Prema Googleu, ograničenja ili čak razbijanje koncerna imali bi neželjene i negativne posljedice. S jedne strane za američko gospodarstvo, a s druge strane i za korisnike, kojima bi navodno bilo teže doći do informacija. Na blogu tvrtke navodi se: „Opsežna ograničenja ugovora čiji je cilj da pretraživanje preko Googlea bude lako dostupno uzrokovala bi probleme ljudima koji samo žele doći do informacija.“

Tvrtke bi također mogle doći u nepovoljan položaj. Proizvođači mobilnih telefona koji proizvode uređaje za Googleov operativni sustav Android možda bi morali podići cijene, tvrdi Google.

No, moglo bi proći još nekoliko godina prije nego što se donese pravomoćna sudska odluka. O tome bi na kraju morao odlučivati Vrhovni sud, a do njega je još dug put. „Još smo na samom početku“, kaže Guggenberger.

