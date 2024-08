Koliko novca stanovnici Njemačke ostavljaju za starost?

Podijeli :

Unsplash / Elena Rabkina

Nijemci pokušavaju zatvoriti financijski jaz za mirovinu ulaganjem u privatne fondove, ali val inflacije u posljednje dvije godine ostavio je dubok trag, navodi dpa.

Iznos varira

Prema novom izdanju istraživanja koje je naručila osiguravajuća grupa Axa iz instituta YouGov, više od trećine njemačkih građana izdvaja manje za skrb u starosti. Udio onih koji istovremeno nešto plaćaju od lani je povećan s 32 na 37 posto.

Među 2053 ispitanika iz reprezentativnog uzorka odrasle populacije njih 62 posto svaki mjesec ulaže u privatno osiguranje za starost, šest postotnih bodova više nego 2023. godine.

Iznos, međutim, jako varira, navodi Fenix magazin.

Njih 14 posto izdvaja manje od 100 eura mjesečno za starost, 17 posto izdvaja 100 do 200, 12 posto 200 do 300, osam posto 300 do 400 eura, a 12 posto više od 400 eura.

Brojke pokazuju da se danas tek svaki peti građanin, njih 21 posto, oslanja isključivo na obveznu državnu mirovinu. Prije godinu dana bilo ih je 27 posto.

Ogroman jaz između mirovina – u jednu saborsku stanu tri i pol prosječne. “To je na Plenkovićevu sramotu”

Privatna osiguranja

Njemačko ministarstvo socijalne skrbi preporučuje, posebno mlađim osobama, da odvoje nešto za privatno osiguranje za starost.

“Ljudi sve dulje žive, a udio starijih osoba sve je veći. Posljedice toga bit će sve izraženije u budućnosti”, navodi ministarstvo na svojim stranicama. “Zakonska mirovina neće moći korisnicima pružiti ono što im danas omogućuje”.

Za one koji ne znaju kako, ministarstvo nudi poveznicu na privatno osiguranje pod državnim kišobranom.

Prema državnoj statistici, lani je dodatno osiguranje za starost uplaćivalo 87 posto radno aktivnog stanovništva Njemačke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Riješite se kamenca s glave tuša uz proizvod koji djeluje brže od octa Dobili ste otkaz? Ovo su prava koja imate nakon prestanka rada