Lalovac: Doručak je skuplji za 60 posto, ručak za 60 do 70 posto, večeru ljudi preskaču

Boris Lalovac, saborski zastupnik SDP-a, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Mile Moralić s kojom je komentirao usporavanje inflacije u siječnju.

Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS), inflacija je u siječnju usporila na 4,1 posto na godišnjoj razini, što je najniža stopa inflacije još od listopada 2021. Usporenje inflacije je komentirao i Boris Lalovac.

“Uvijek je u ovim nestabilnim vremenima dobro da inflacija usporava, ali da bi građani dobili percepciju što je to inflacija važno je reći da se inflacija mjeri na 700 proizvoda. Ono što građani svaki dan kupuju su 10 do 15 artikala, a to ovisi o tome i koliko tko ima plaću. I sada oni kažu da je to nekakav prosjek, ali treba pogledati ono što ljudi kupuju svakodnevno u mandatu Andreja Plenkovića, a ovo su podaci Državnog zavoda za statistiku za prosinac 2023. godine,” rekao je Lalovac.

“Idemo vidjeti koliko je inflacija narasla u doba Andreja Plenkovića, kruh 65 posto to je podatak DZS-a, ako jedete kruh uzmete i mlijeko, 60 posto, jaja su poskupjela 54 posto. Doručak je poskupio između 55 i 65 posto. Ako idemo na ručak, krumpir je poskupio 80 posto, čak se cijena i spustila bila je na 130 posto. Voće i povrće poskupjelo je 40 posto, tjestenina 70 posto. Šećer 70 posto, margarin 40 posto. Čovjek kada svaki dan doručkuje doručak mu je skuplji za 60 posto, ručak za 60 do 70 posto. Večeru nažalost ljudi i preskaču,” dodao je zastupnik.

