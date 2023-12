Malo žena na visokim pozicijama: “Rast BDP-a bio bi oko 5 posto kada bi žene radile u svom svojem potencijalu”

Podijeli :

Nataša Novaković iz Hrvatske udruge poslodavaca (HEP) u N1 Studiju uživo razgovarala je s Ninom Kljenak o direktivi Europskog parlamenta o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima trgovačkih društava i povezanim mjerama.

Direktiva zapravo implementira pozitivnu diskriminaciju kada su u pitanju žene na visokim poslovnim pozicijama.

“Radi se o direktivi o ženama u upravnim odborima koja je nakon više od 10 godina pregovaranja donijeta na razini EU-a u ona se 2024. mora prenijeti u naše zakonodavstvo. Nositelj je Ministarstvo rada”, objasnila je Novaković.

Dodaje da sada žele potaknuti diskusiju i razgovor sa svim sudionicima o načinu na koji implementirati direktivu.

“Postotci su još uvijek vrlo mali. Bavila sam se time i prije 10 godina. I 2016. je bio podjednaki postotak, 16 u upravama i 23 posto u nadzornim odborima. Govorimo o listanim kompanijama. Napretka tu nema.”

Ističe da je većina zemalja direktivu usvojila još prije je usvojila prije. “Njemačka, Austrija, Belgija… Mi smo sad na početku i sada bi trebalo vidjeti na koji način ćemo to napraviti, da li na nadzorne, upravne odbore, s kojim postotkom, kakve sankcije za nepoštivanje, hoćemo li – što je naš prijedlog – ići šire, da se obuhvate državne kompanije. Puno je toga za odlučiti i napraviti.”

“Ženski spol je educiraniji, to pokazuju sva istraživanja, no postoji niy faktora koji otežavaju karijerni put svake žene. Uvijek je tu prvo da je žena majka, ravnoteža privatnog i poslovnog… Istog trena kad žena postaje majka, muškarac postaje otac. Njemu to nije otegotna okolnost. Ima puno stvari koje bi se trebale mijenjati i mislim da je ya to krajnje vrijeme. Ne smao zbog neravnpravnosti kao takve nego i gospodarstva – pokazalo se da bi rast BDP-a bio oko 5 posto kada bi žene radile u svom svojem potencijalu”, rekla je Novaković.

